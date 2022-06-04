Сб, 4.06.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В Одессе из названия театра уберут слово "русский"

ФОТО: Multipedia/Shutterstock

Из названия театра в Одессе уберут слово "русский". Решение было принято на внеочередном заседании областного совета 3 июня, пишут украинские СМИ.

"Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр". В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии", – сообщили в пресс-службе областного совета.

Работники театра обратились в региональный совет с просьбой изменить название театра еще в начале марта.

В пояснительной записке отмечается, что острая необходимость изменить название театра, изъяв "русский", возникла из-за полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины и совершения массовых военных преступлений.

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