В Одессе из названия театра уберут слово "русский"

"Депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр". В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии", – сообщили в пресс-службе областного совета.

Работники театра обратились в региональный совет с просьбой изменить название театра еще в начале марта.

В пояснительной записке отмечается, что острая необходимость изменить название театра, изъяв "русский", возникла из-за полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины и совершения массовых военных преступлений.