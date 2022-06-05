Передача: в моче жителей латвийских деревень обнаружено запрещенное вещество

Во французскую лабораторию отправились анализы 400 жителей Латвии. Исследовались только жители сельской местности.

Исследователи подчеркивают, что латвийцы больше употребляют местные продукты, которые сами по себе чище. Но история с хлорпрофамом все равно оказалась достаточно тревожной.

Это вещество считается канцерогенным, или вызывающим раковые заболевания. В Латвии хлорпрофам был обнаружен в моче у 30% участников исследования, в Испании - почти у каждого.

Рижский университет имени Страдиня (RSU) приступит к поиску источника вредных веществ. Есть подозрение, что в организмы европейцев он попал с продуктами, импортированными из третьих стран. На данный момент нельзя исключать и незаконное использование хлорпрофама здесь, в Латвии.

Исследователи RSU призывают к ужесточению контроля за продуктами, импортируемыми из третьих стран, а также к большему потреблению местных продуктов.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)