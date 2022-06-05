Вс, 5.06.2022
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Передача: в моче жителей латвийских деревень обнаружено запрещенное вещество

Кукурузное поле. Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Среди сельского населения пяти государств-членов Европейского союза (ЕС) наименьшее количество остатков пестицидов было обнаружено в организме жителей Латвии, однако хорошая новость затемняется тем фактом, что в моче жителей всех пяти исследованных стран было обнаружено запрещенное в ЕС вещество - хлорированный профам. В Латвии вещество было обнаружено в 30% проб, сообщает Panorāma.

Во французскую лабораторию отправились анализы 400 жителей Латвии. Исследовались только жители сельской местности.

Исследователи подчеркивают, что латвийцы больше употребляют местные продукты, которые сами по себе чище. Но история с хлорпрофамом все равно оказалась достаточно тревожной.

Это вещество считается канцерогенным, или вызывающим раковые заболевания. В Латвии хлорпрофам был обнаружен в моче у 30% участников исследования, в Испании - почти у каждого.

Рижский университет имени Страдиня (RSU) приступит к поиску источника вредных веществ. Есть подозрение, что в организмы европейцев он попал с продуктами, импортированными из третьих стран. На данный момент нельзя исключать и незаконное использование хлорпрофама здесь, в Латвии.

Исследователи RSU призывают к ужесточению контроля за продуктами, импортируемыми из третьих стран, а также к большему потреблению местных продуктов.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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