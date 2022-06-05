Вс, 5.06.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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  • На карты Google попала стройка здания Госбезопасности Латвии. Чиновник требует проверку

На карты Google попала стройка здания Госбезопасности Латвии. Чиновник требует проверку

ФОТО: TV3

Председатель Комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Юрис Ранцанс назвал неприемлемой ситуацию, на которую обратил внимание пользователь микроблога Twitter. Все дело в том, что на спутниковые снимки Google попал процесс строительства здания Службы государственной безопасности, сообщает TV3.

"Нужно провести служебную проверку, на которую я приглашу нового министра внутренних дел, чтобы оценить все факты - были ли и какие должностные лица проявили такую ​​халатность, что эти объекты стали общедоступны на спутниковых снимках Google. Уголовная, дисциплинарная или иная ответственность - еще предстоит оценить. То, как это выглядит сейчас - происходить не должно", - говорит Ранцанс.

Служба госбезопасности, однако, не считает нужным просить Google "размыть" изображение объекта на улице Бривибас, 207.

"Общедоступные интернет-инструменты, использующие спутниковые снимки, такие как Google Maps, Bing Maps, BalticMaps, предоставляют спутниковые снимки с наземными конструкциями объектов важной для национальной безопасности и защиты государства инфраструктуры, однако их качество не так высоко, чтобы можно было получить подробную информацию. По мнению VDD, общедоступность такой информации не представляет угрозы для объектов, важных для национальной безопасности и обороны страны", - пояснили в службе.

Видео: Сюжет передачи на TV3 (на латышском языке)

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