Фото ⟩ В Елгаве открылся крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур

Галерея: Крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур Summer Signs 2022

Менее чем за неделю 15 художников из 10 стран - Чехии, Испании, Украины, Канады, Турции, Болгарии, Монголии, Эстонии, Литвы и Латвии - создали на острове Паста произведения искусства, отражающие тему парка песчаных скульптур этого года - "Шедевры". Демонстрационную скульптуру парка создали латвийские скульпторы Карлис и Майу Иле.

Открытие парка прошло с развлечениями для всей семьи - аттракционами, пенными вечеринками, "мастерскими" по мыльным пузырям. Вечером посетителей порадовало музыкальное объединение Riga Reggae и Edavārdi.

5 июня парк песчаных скульптур на острове Паста будет открыт с 10:00 до 23:00. В первой половине дня кроме осмотра скульптур предлагается программа для семей с детьми, а уже в 20:00 на сцену выйдет Иво Фомин с группой.

В дни открытия парка 4 и 5 июня необходимо учитывать ограничения движения. Схема организации движения и дополнительная информация доступны на сайтах Jelgava.lv и festivali.jelgava.lv.

Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu Paradīze и на сайте bilesuparadize.lv.