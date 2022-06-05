"Кушать подано, Ваше Величество!": любимые блюда Елизаветы II и как их приготовить

Процесс

не предлагаю вам искать для стейка быка именно шотландской высокогорной породы, он тут исключительно для антуража ФОТО: Getty Images

Разогрейте масло сливочное с маслом растительным на сковородке и пожарьте стейк. Верхнюю часть посолите и поперчите, в какой-то момент несколько раз полейте поверхность масляной жидкостью. Сколько его жарить?

Ничего сказать не могу, все зависит от его толщины и вашего внутреннего вампира (с кровью, или без). В любом случае в интернете масса рецептов с объяснениями, так что не буду изобретать велосипед.

Достаньте готовое мясо и положите его куда-нибудь в теплое место, ему перед поеданием полезно немного прийти в себя. (Это называется словом "отдохнуть", что у меня и по сей день вызывает странные ассоциации: "А теперь, отдохни-ка, голубчик, перед тем, как мы тебя съедим…")

Балморал по сей день - одна из наиболее любимых резиденций королевы. Королева и принц Филипп на фоне той самой хайлендской породы в 1972 году ФОТО: Getty Images

Пока стейк прохлаждается (но не охлаждается!) отправьте в ту же сковородку лук, чеснок и грибы. Дайте им минут 5 и добавьте виски. Еще через 2-3 минуты присоедините к этой компании горчицу, бульон и сметану. Попробуйте, посолите-поперчите, доведите до кипения и полейте стейк.

Как я и обещала - быстро и просто. Если вам больше нравится густой соус (как моему семейству), то можете либо загустить его крахмалом, либо оставить на огне до уменьшения объема. Во втором случае добавьте виски в самом конце, а то от него ничего не останется.

И десерт!

Ее величество внимательно следит за изготовлением шоколадного торта. Сразу виден взгляд знатока ФОТО: Pool/Tim Graham Royal Photos

Вот тут ни у кого нет никаких сомнений: Елизавета II обожает шоколад. Есть она его может в любом виде, но одним из самых любимых ее десертов является торт-пирог под названием "Шоколадное великолепие", или "Шоколадное совершенство".

Слабонервным или сидящим на диете советую дальше не читать. Или махнуть рукой на все ограничения и брать пример с Ее Величества. Вариантов "совершенства" несколько, но они не слишком сильно отличаются друг от друга. Этот рецепт принадлежит Мэтту Теббиту, одному из ведущих программы Би-би-си "Субботняя кухня".

Для теста

120 г несоленого сливочного масла

60 г сахара

300 г муки

1 яичный желток

2 столовых ложки сливок повышенной жирности

Примечание: Я всегда увеличиваю количество продуктов для теста в полтора раза, чтобы оно легло куда надо легко и свободно и мне бы не приходилось, как бывало не раз, пыхтеть, вырезая "заплатки", дабы латать тестяные дырки. Все что останется, можно потом просто испечь, как печенье.

Скорее это все-таки пирог, а не торт. Торт не предусматривает отдельного коржа из теста ФОТО: Getty Images

Для начинки

4 яйца

3 яичных желтка (приготовьтесь к неизбежности безе)

175 г мелкого кондитерского сахара

250 г сливочного масла

375 г темного шоколада, разломанного на кусочки

Щепотка соли

Чем сердце успокоится… пардон, чем все это украшать

300 мл сливок двойной жирности

½ чайной ложки корицы

50 г темного шоколада (натертого на терке)

50 г белого шоколада (натертого на терке)

Преимущество пирога над тортом заключается в том, что его можно так в форме для выпечки и подавать. В этом случае он не грозит развалиться при первом удобном случае ФОТО: Getty Images

Что делать: