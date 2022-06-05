Сильные грозы в Париже: молния попала в Эйфелеву башню, под машиной найдено тело женщины

Abrité sous un pont qui emjambe la rivière #Allier à #Vichy hier soir, Marco Ferreira filme une pluie de gros grêlons qui a fait de nombreux dégâts.#orages #grêle pic.twitter.com/1KpF1Gsm8G — Meteo60 (@meteo60) June 5, 2022

Погибла женщина, которая была найдена недалеко от Руана под своей машиной, которую унесло потоком грязи.

Молния попала в Эйфелеву башню в Париже, однако ущерба не нанесла, в свою очередь на восток от столицы после ударов молний загорелись крыши зданий. Метеорологическая служба сообщила, что по всей стране было зафиксировано около 50 000 разрядов молний. 15 000 домашних хозяйств временно остались без электроэнергии.

Из-за гроза задерживались рейсы в аэропортах Парижа.

На юго-западе Франции падал град величиной с мячик для гольфа, свидетельствуют опубликованные жителями в соцсетях снимки. Только в провинции Жер пострадали винные сады на площади в 5000 гектар и поля на площади в тысячи гектар.