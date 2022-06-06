Пн, 6.06.2022
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Государственные СМИ обязывают бесплатно отдавать новостной контент частным каналам

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Исходя из необходимости усилить безопасность информационного пространства, политики решили, что лучший способ достучаться до русскоязычной аудитории, проживающей в Латвии - это передать контент Латвийского телевидения и Латвийского радио коммерческим СМИ. Это произошло без широких обсуждений с экспертами, фактически за закрытыми дверями, и непонятно, насколько большую дополнительную аудиторию удастся охватить таким образом, сообщает передача De facto на LTV.

Спешка обоснована войной в Украине и это называют временным решением. Однако никто не знает, когда закончится эта война. Руководители государственных СМИ обеспокоены тем, что это может привести к проблемам с выполнением их обязательств как перед Европейским вещательным союзом (EBU), так и по другим контрактам, включая внебюджетные расходы и долгосрочное ослабление общественных СМИ. Кроме того, бесплатная передача контента, созданного общественными СМИ, которые поддерживаются за счет государственного бюджета, частным медиакомпаниям, может поднять проблему растраты государственного имущества.

Как лучше охватить тех жителей Латвии, которые до сих пор предпочитали вещание контента на русском языке или содержание, созданное в России? Политики и власти бросали этот вопрос как горячую картошку и не смогли решить, что делать с контентом меньшинств в СМИ, при этом они отвергли идею создания специального канала.

Однако вопрос будет результатом выбранного сейчас решения - по инициативе политиков Закон о поддержке гражданского населения Украины требует, чтобы новости и передачи, подготовленные латвийскими общественными СМИ, бесплатно транслировались на коммерческие каналы. Об этом договорились в сформированном из представителей коалиционных партий Комитете развития, который ищет решения по усилению безопасности информационного пространства.

По мнению министра культуры Науриса Пунтулиса, контент, созданный на латышском языке, можно также передавать в коммерческие СМИ, переводя или подставляя субтитры.

Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) будет решать, кому и на каких условиях передать информацию, исходя из разработанных им критериев. Пока совет дискутирует в своем кругу, политики Комиссии Сейма по правам человека и связям с общественностью потеряли терпение и торопят этот процесс.

Упомянутый канал SIA Helio Media - 8TV получил лицензию на вещание год назад, и в нем также предусмотрено, что на канале будут новости и локальный контент, которого там до сих пор не видно. Представитель собственника не скрывает, что заявка была основана на надеждах получать готовые новости из государственных СМИ.

В Национальном совете по электронным СМИ, курирующем коммерческие СМИ, говорят, что знают о ситуации там, но, поскольку им известно о переговорах о возможном размещении контента, созданного общедоступными СМИ, штраф за несоблюдение правил лицензии вещания не наложен.

"Как только станет ясно, что такой передачи новостного контента не будет, то, несомненно, либо TET придется самому создавать новости, либо будет штраф, но ведутся переговоры с другим органом государственной власти, и вмешательство государства будет совершенно несоразмерным, потому что, возможно, этот контент будет передан завтра", - говорит Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ.

Депутаты Сейма решили продолжить рассмотрение вопроса в связи с передачей контента 1 июня. Однако заседание на этой неделе уже прошло за закрытыми дверями, что не позволяет никому, кто не присутствовал, ознакомиться с его содержанием.

SEPLP подчеркивает, что передача контента может быть разрешена, если есть доказательства того, что новости дойдут до аудитории, недостаточно охваченной общественными СМИ. 

Государственные СМИ обеспокоены тем, что решение политиков может означать как дополнительные риски и расходы, связанные с условиями различных типов соглашений об авторском праве, так и противоречие с правилами, регулирующими членство в Европейском вещательном союзе. Они требуют, чтобы материалы оставались эксклюзивными и не распространялись за пределы EBU. И EBU напоминает об этом в своем письме Латвийскому телевидению.

"Разнообразие контента будет одним и тем же, больше ничего нового не будет появляться, не будет расхождений во мнениях. Мы лишь укрепляем амбиции некоторых коммерческих СМИ о прибыли и финансовом процветании, вот и все", - говорит председатель правления Латвийского телевидения Ивар Приеде.

"Для общественных СМИ было бы неприемлемо по существу раздавать не просто свой контент, а отдавать свою аудиторию другим СМИ. И тогда, конечно, снижается ценность и роль общественных СМИ и общественные СМИ ослабеют", - говорит Уна Клапкалне, председатель правления Латвийского радио.

В Эстонии, где также проживает большая русскоязычная община, один из каналов общественных СМИ вещает на русском языке, и он приобрел большую популярность в соседней стране. Кроме того, сразу после российского вторжения в Украину государственные СМИ получили дополнительное финансирование для создания нового контента.

Видео: Передача De facto на латышском языке

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