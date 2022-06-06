Государственные СМИ обязывают бесплатно отдавать новостной контент частным каналам

По мнению министра культуры Науриса Пунтулиса, контент, созданный на латышском языке, можно также передавать в коммерческие СМИ, переводя или подставляя субтитры.

Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) будет решать, кому и на каких условиях передать информацию, исходя из разработанных им критериев. Пока совет дискутирует в своем кругу, политики Комиссии Сейма по правам человека и связям с общественностью потеряли терпение и торопят этот процесс.

Упомянутый канал SIA Helio Media - 8TV получил лицензию на вещание год назад, и в нем также предусмотрено, что на канале будут новости и локальный контент, которого там до сих пор не видно. Представитель собственника не скрывает, что заявка была основана на надеждах получать готовые новости из государственных СМИ.

В Национальном совете по электронным СМИ, курирующем коммерческие СМИ, говорят, что знают о ситуации там, но, поскольку им известно о переговорах о возможном размещении контента, созданного общедоступными СМИ, штраф за несоблюдение правил лицензии вещания не наложен.

"Как только станет ясно, что такой передачи новостного контента не будет, то, несомненно, либо TET придется самому создавать новости, либо будет штраф, но ведутся переговоры с другим органом государственной власти, и вмешательство государства будет совершенно несоразмерным, потому что, возможно, этот контент будет передан завтра", - говорит Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ.

Депутаты Сейма решили продолжить рассмотрение вопроса в связи с передачей контента 1 июня. Однако заседание на этой неделе уже прошло за закрытыми дверями, что не позволяет никому, кто не присутствовал, ознакомиться с его содержанием.

SEPLP подчеркивает, что передача контента может быть разрешена, если есть доказательства того, что новости дойдут до аудитории, недостаточно охваченной общественными СМИ.

Государственные СМИ обеспокоены тем, что решение политиков может означать как дополнительные риски и расходы, связанные с условиями различных типов соглашений об авторском праве, так и противоречие с правилами, регулирующими членство в Европейском вещательном союзе. Они требуют, чтобы материалы оставались эксклюзивными и не распространялись за пределы EBU. И EBU напоминает об этом в своем письме Латвийскому телевидению.

"Разнообразие контента будет одним и тем же, больше ничего нового не будет появляться, не будет расхождений во мнениях. Мы лишь укрепляем амбиции некоторых коммерческих СМИ о прибыли и финансовом процветании, вот и все", - говорит председатель правления Латвийского телевидения Ивар Приеде.

"Для общественных СМИ было бы неприемлемо по существу раздавать не просто свой контент, а отдавать свою аудиторию другим СМИ. И тогда, конечно, снижается ценность и роль общественных СМИ и общественные СМИ ослабеют", - говорит Уна Клапкалне, председатель правления Латвийского радио.

В Эстонии, где также проживает большая русскоязычная община, один из каналов общественных СМИ вещает на русском языке, и он приобрел большую популярность в соседней стране. Кроме того, сразу после российского вторжения в Украину государственные СМИ получили дополнительное финансирование для создания нового контента.

Видео: Передача De facto на латышском языке