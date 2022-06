На Мэрайю Кэри подали в суд

Напомним, песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You вышла в 1994 году и вошла в ее четвертый студийный альбом Merry Christmas. С момента ее выхода она возглавляла многие чарты во всем мире, у песни более 1 миллиарда прослушиваний на Spotify.

В суд на певицу Мэрайю Кэри из-за ее рождественского хита All I Want for Christmas Is You подал 53-летний автор песен Энди Стоун. Он обвинил звезду в нарушении авторских прав, сообщает The Guardian.

Стоун утверждает, что он якобы был соавтором песни с таким же названием и не давал разрешения на ее использование. Он требует 20 миллионов долларов.

По данным Guardien, песня принесла певице более 60 миллионов долларов.

В иске Стоун указал, что песню All I Want for Christmas Is You он записал со своей группой и выпустил в 1989 году, а в 1993 году вышел клип. Сонграйтер обвиняет Кэри и ее соавтора Уолтера Афанасьева в том, что они "использовали популярность и уникальный стиль" его песни.

Видео:Vince Vance & The Valiants - All I Want for Christmas Is You

The Guardian отмечает, что у песен Кэри и Стоуна разные тексты и мелодии. Кроме того, в Бюро по авторским правам США зарегистрировано 177 записей с названием All I Want for Christmas Is You.

Видео: Мэрайя Кэри - All I Want for Christmas Is You