В этом году в Латвии будет реорганизовано более 50 учебных заведений

В настоящее время МОН обобщила информацию о 63 решениях о создании, реорганизации и ликвидации школ в этом году и еще четырех в ближайшие два года. Однако количество школ, подлежащих реорганизации и ликвидации в этом году, вряд ли окончательное и может увеличиться еще примерно на десять.

В этом году список школ, подлежащих реорганизации и закрытию, является одним из крупнейших за последние пять лет.

В 2021 году ликвидировано и реорганизовано в различных формах 38 образовательных учреждений, в 2020 году - 36, в 2019 году - 64, в 2018 году - 60.

Этот учебный год является последним для 25 школ, однако часть из них войдут в состав других учебных заведений.

В Салдусском крае решено закрыть пять образовательных учреждений, в Даугавпилсе -пять детских садов, в Балвском крае - одну школу, в столице закроют три учебных заведения - Рижская 65-я средняя школа будет присоединена к Рижской литовской средней школе, а две школы прекратят свое существование, передав свои программы другим школам.

Цесисское дошкольное образовательное учреждение № 1 в Цесисском крае будет ликвидировано путем присоединения к Цесисской городской начальной школе Пастариньша.

В конце августа в Лудзенском крае прекратят существование Салнавская основная школа и Пушмуцовская основная школа.

В Елгавском крае Салгалская основная школа будет ликвидирована путем присоединения к Стальгенской средней школе, а в Аугшдаугавском крае Силенская основная школа будет присоединена к Лауцесской.

В Краславском крае будет ликвидирована Шкяунская основная школа, в Кулдигском районе - Лайдская основная школа и Алсунгское дошкольное учебное заведение Miķelītis, в Южнокурземском крае - Сиксньская основная школа, а в Алуксненском крае - Педедзская основная школа.

Вестиенская основная школа в Мадонском крае будет ликвидирована путем передачи ее образовательных программ Эргльской средней школе и Эргльскому дошкольному образовательному учреждению Pienenīte.

С 1 сентября 2023 года к Аглонской основной школе в Прейльском районе присоединится Рушонская основная школа.

В этом году будет реорганизовано еще 30 учебных заведений. Процесс реорганизации предполагает изменение уровня школы или объединение с другим учебным заведением.