В Индии задержан латвиец, который пытался ввезти почти 7 кг кокаина

Власти обнаружили, что латвиец, которого идентифицировали как Артур Л. Зинбергс, двумя авиарейсами пытался проникнуть в Мумбаи. Он начал свое путешествие в Сан-Паулу, Бразилия, и приземлился в Дохе, где сел в другой самолет, чтобы добраться до Мумбаи.

Индийский чиновник заявил: "Мы получили достоверную информацию, что в аэропорт прибудет человек с крупным коммерческим грузом (кокаин), поэтому мы выставили ловушку и поймали его".

Чиновник сказал, что после задержания в понедельник вечером подозреваемого допрашивали несколько часов. Мужчина был арестован во вторник, 7 июня.

По словам индийского чиновника, Зинбергс кокаин расфасовал в маленькие пачки и спрятал в своей сумке.

Во время допроса латвиец открыл, что сумку ему дал некий человек в Бразилии. Зинбергс утверждает, что ему за доставку груза обещали крупное вознаграждение.

Власти также обнаружили, что пытаются идентифицировать и найти людей, которым он должен был передать изъятую контрабанду.

"За контрабанду такого большого количества кокаина человеку может угрожать тюремный срок до 20 лет", - заявил чиновник.