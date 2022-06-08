Встреча Лаврова и Чавушоглу в Турции. Что они сказали о зерне и перспективах переговоров

Второе: Россия гарантирует, что Москва не будет пользоваться ситуацией в военных целях, заявил после окончания переговоров Лавров. "Когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей, мы не будем пользоваться этой операцией в интересах проводимой специальной военной операции, - сказал глава МИД России. - Это гарантии президента России, мы готовы оформить их".

Третье: если верить Лаврову, то Москва вместе с Турцией готова "проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам".

Четвертое: Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, но Лавров относится к этой идее скептически. "Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - заявил Лавров.

ООН предупреждала об угрозе продовольственного кризиса в мире из-за дефицита зерна. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявлял, что на долю Украины и России приходится около 30% мирового производства пшеницы и ячменя и более половины - подсолнечного масла.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что нужно достичь соглашения с Россией о вывозе из Украины около 20 млн тонн пшеницы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственная причина роста цен и угрозы голода - блокировка российскими военными 22 млн тонн продовольствия в морских портах Украины.

Лавров же не увидел в этом кризисе "вселенской катастрофы" и сказал, что доля зерна, заблокированного в украинских портах, якобы составляет менее 1% от мирового производства пшеницы и других злаковых: "Какого-либо отношения к продовольственному кризису нынешняя ситуация с зерном не имеет".

Один из журналистов задал Лаврову вопрос на тему продажи украинского зерна российской стороной, которую Киев называет воровством. Вопрос звучал так: "Что из украденного в Украине кроме зерна России удалось продать?" А ответ получился довольно грубым: "У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать - и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения".

В среду оккупационные власти Запорожской области заявили, что начали поставлять зерно через Крым "в направлении Ближнего Востока", сообщал Интерфакс. Первый поезд с зерном из Мелитополя уже прибыл, передает ТАСС со ссылкой на власти аннексированного Крыма.