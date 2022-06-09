Фото ⟩ Ауф! Face, "Порнофильмы" и "Нервы" в Риге. Как это было?
3 июня в клубе "First Мир" в рамках благотворительного тура STAND WITH UKRAINE выступили такие популярные музыканты, как рэпер Face, группы "Нервы" и "Порнофильмы".
3 июня в клубе "First Мир" в рамках благотворительного тура STAND WITH UKRAINE выступили такие популярные музыканты, как рэпер Face, группы "Нервы" и "Порнофильмы".
Всю прибыль, полученную от продажи билетов и донатов на этих концертах, музыканты направили на помощь пострадавшим от войны украинцам.
Средства были направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.
Галерея: Группа "Нервы" в Риге
Вечером 3 июня у клуба "First Мир" образовалась огромная очередь. И немудрено! Ведь сразу три громких названия в афише, а кроме того, люди соскучились по концертам!
Среди публики было много молодежи. Можно было встретить несовершеннолетних. Еще до начала концерта вокалист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров свободно прогуливался во дворе клуба. Охотно общался с поклонниками, фотографировался, давал автографы.
Крики зрителей порой были громче голосов артистов. Музыканты купались в любви рижан. А Владимир Котляров даже не испугался протянуть руки к своим фанатам.
Галерея: Группа "Порнофильмы" в Риге
Кстати, среди зрителей была и девушка рэпера Face Марьяна Ро.
Галерея: Face в Риге
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