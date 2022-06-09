Фото ⟩ Ауф! Face, "Порнофильмы" и "Нервы" в Риге. Как это было?

Всю прибыль, полученную от продажи билетов и донатов на этих концертах, музыканты направили на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Средства были направлены на лечение пострадавших, помощь медицинским учреждениям, полевым врачам, волонтерским лагерям, закупку необходимых медикаментов и технических средств реабилитации, а также адресно - на нужды конкретных людей и семей, которым необходима помощь.

Галерея: Группа "Нервы" в Риге

Вечером 3 июня у клуба "First Мир" образовалась огромная очередь. И немудрено! Ведь сразу три громких названия в афише, а кроме того, люди соскучились по концертам!

"Порнофильмы" в Риге, 3 июня 2022 года ФОТО: Gravis.Visuals

Среди публики было много молодежи. Можно было встретить несовершеннолетних. Еще до начала концерта вокалист группы "Порнофильмы" Владимир Котляров свободно прогуливался во дворе клуба. Охотно общался с поклонниками, фотографировался, давал автографы.

Владимир Котляров в Риге, 3 июня 2022 года ФОТО: Gravis.Visuals

Клуб был переполнен. Казалось, что люди только что не на потолке сидели. Это был абсолютный аншлаг.

Крики зрителей порой были громче голосов артистов. Музыканты купались в любви рижан. А Владимир Котляров даже не испугался протянуть руки к своим фанатам.

"Порнофильмы" в Риге, 3 июня 2022 года ФОТО: Gravis.Visuals

Галерея: Группа "Порнофильмы" в Риге

Можно десятки раз спорить, кто же из троих выступал лучше. Но, кажется, зрители в тот вечер были благодарны всем артистам, которые были на сцене.

Кстати, среди зрителей была и девушка рэпера Face Марьяна Ро.

Ищите себя на снимках!

Галерея: Face в Риге