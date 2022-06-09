"Все в порядке, любимый..." В Великобритании уже 14 лет разыскивают без вести пропавшую уроженку Латвии

Издание My London сообщает, что с мая 2020 года в Великобритании было зарегистрировано более чем 5300 лиц, длительное время числящихся пропавшими без вести.

Британская благотворительная организация "Пропавшие люди" (Missing People) создала сайт с пропавшими в Великобритании людьми. В Лондоне с 70-х годов прошлого века таких зарегистрированы сотни. Одна из тех, кто долгое время считается пропавшей - уроженка Латвии Елена.

Последний раз ее видели на станции метро Highgate, когда она поехала за паспортом. Однако домой к своему партнеру Елена так и не вернулась.

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Призывы к общественности предоставить информацию, проведенное полицией расследование и опубликованное в интернете открытое письмо с просьбой помочь уже на протяжении более чем 14 лет так и не увенчались обнаружением Елены. Ее близкие по-прежнему не знают, где она.

Елена родилась в Латвии 31 января 1970 года, а в 1991 году переселилась в Лондон в поисках новой работы. В объявлении она была описана как девушка ростом 175 см со светлыми волосами средней длины, которая хорошо знает английский язык и до момента пропажи проработала в Великобритании 17 лет.

В письме, опубликованном на портале "Пропавшая Мадлен" (Missing Madeleine), знакомая Елены пишет, что 38-летняя женщина в начале мая 2008 года после тяжелой депрессии вернулась на работу, однако это возвращение положило начало новому упадку в ее жизни.

В сообщении отмечается, что за день до исчезновения - 20 мая - она вместе со своим партнером пошла к врачу. Исход посещения "не был удовлетворительным". На следующее утро она отправила своему партнеру эсэмэску, в которой было написано:

"Все в порядке, любимый, займись новыми делами - люблю, А. хх".

Это был последний раз, когда она связывалась со своими близкими, сообщает издание со ссылкой на опубликованное другом женщины сообщение.

Елена направилась из своего места жительства в Тоттенхэме в центр Лондона за паспортом. Когда она пришла в учреждение, ей сказали, что паспорт еще не готов и придется подождать примерно три часа. Однако уроженка Латвии за паспортом не вернулась.

Гайд-парк в Лондоне. Иллюстративное фото ФОТО: Ingus Kruklitis/shutterstock.com

Известно, что вскоре после того, как она не смогла получить паспорт, она по телефону говорила с другом, который приглашал ее позже на ужин. В тот момент она прогуливалась по Гайд-парку и сказала другу, что обдумает этот план на вечер.

После этого Елена на метро поехала обратно на станцию Highgate, куда прибыла в 13:30. Полиции удалось выяснить, что в последний раз она использовала свой мобильный телефон в 16:30.

В это время она находилась недалеко от кабинета своего врача и недалеко от огорода, который делила с соседями по квартире.

Партнер Елены беспокоился за нее, поэтому на следующий день - утром 22 мая - связался с ее друзьями, так как не получал ответа на эсэмэски. Ему сказали, что Елена домой не вернулась. После этого его проинформировали, что в квартиру к ней явилась полиция.

Было начато расследование, обыскали ближайшие леса и озера, однако друзьям и близким Елены так и не удалось получить больше информации о последнем месте ее нахождения.

Две недели спустя появились сообщения, что жители замечали пропавшую женщину, однако выяснилось, что это не она.

В этом году исполняется 14 лет с тех пор, как пропала Елена.

Информацию о без вести пропавшей женщине можно предоставить здесь.