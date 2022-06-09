Пт, 10.06.2022
Без свободной Украины не может быть свободной Беларуси. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

С сегодняшнего дня в Латвии запрещены все российские телеканалы

ФОТО: Unspalsh

На основании поправок к закону Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) постановил с сегодняшнего дня запретить распространение в Латвии оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, ставящей под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны.

Такое решение останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия в Украине и не вернет Крым.

Решение вступает в силу 9 июня.

К запрещенным каналам относятся, например, "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец International", "Русский Иллюзион" и другие.

Ранее NEPLP уже принял ряд решений в ответ на вторжение России в Украину, запретив в Латвии транслировать основные пропагандистские каналы Кремля как на телевидении, так и в интернете.

С сегодняшнего дня ни один зарегистрированный в России телеканал не будет вещать в Латвии.

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