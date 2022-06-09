Предсказали ли авторы "Симпсонов" Covid-19 и войну в Украине?

Автор поста добавил к видео текст:

"Я не смотрела этот мультик... ...но как-то не понимаю.....кааааак?".

Война в Украине

Один из кадров видео якобы подтверждает, что мультфильм "Симпсоны" предсказал войну в Украине. Однако изображения, которые, кажется, доказывают это, переделаны, а в "Симпсонах" не упоминается война между Россией и Украиной. Кадр, на котором изображен Гомер Симпсон в форме с украинским флагом, а рядом с ним стоит человек, похожий на президента России Владимира Путина, собран из разных эпизодов.

ФОТО: Слева: изображение, распространенное в социальных сетях; справа: скриншот из 11-й серии 30-го сезона

Человек в униформе - отец Гомера Авраам Симпсон в молодости (здесь). На самом деле он в кадре один и на его одежде нет украинского флага.

А картинка, на которой изображен Гомер с украинским флагом в руках, взята из 8-й серии 17-го сезона. На ней Гомер держит флаг США, а не флаг Украины. В свою очередь, Путин появился в мультфильме в эпизоде ​​2016 года "Гомер идет на выборы". К тому же у Путина на футболке была надпись Red Sox, а не "СССР".

ФОТО: Изображение: Гомер идет на выборы

Взрыв на второй картинке на самом деле был результатом взрыва радиоактивных отходов, а ядерной боеголовки вообще нет в мультфильме - она взята из игры The Simpsons: Tapped Out.

Эти же сфабрикованные изображения стали популярны и за границей. Например, о них писали фактчекеры из Reuters, Correctiv и VoxCheck.

Covid-19

Одно из изображений на видео показывает, что в мультфильме предсказывается пандемия Covid-19, но изображение было изменено.

На кадре из сериала изображен глава местных новостей Кент Брокман, а за ним на экране надпись Corona Virus. Эта надпись искусственно добавлена ​​к изображению. Эпизод, из которого взята эта картинка, называется The Fool Monty, и на самом деле на экране написано Apocalypse Meow.

ФОТО: Слева: изображение, распространенное в социальных сетях; справа: скриншот из 6-й серии 22-го сезона

Смерть Джорджа Флойда

На другом кадре видно, что в 2009 году в сериале показали смерть афроамериканца Джорджа Флойда, убитого при аресте. Но на самом деле это карикатура, созданная художником-карикатуристом Юрием Помо, которую он опубликовал в своем аккаунте в Instagram через несколько дней после смерти Флойда. Помо прославился своими картинами, на которых он изображает знаменитостей в стиле мультфильма "Симпсоны" (примеры здесь и здесь).

Взрывы в порту Бейрута

"Симпсоны предсказали взрыв в Бейруте", - написано на коллаже, где видны якобы скриншоты с эпизода "Симпсонов" 2007 года с большим облаком оранжевого дыма слева и взрывом в столице Ливана Бейруте в 2020 году справа.

Во-первых, скриншот сделан с эпизода, транслировавшегося в 2010 году. Во-вторых, в сериале показан ядерный взрыв, а взрыв в Бейруте был вызван огромным количеством аммиачной селитры.

Вывод: Утверждения о том, что в сериале "Симпсоны" были предсказаны различные мировые события, необоснованны. Изображения, которые, кажется, доказывают это, были отредактированы, вырваны из контекста или созданы после событий.