Госконтроль: система обработки биоотходов в Латвии экономически не обоснована

Ревизоры пришли к выводу, что действующая система не соответствует ситуации в Латвии, например, с точки зрения численности и плотности населения. Внедрение системы значительно затянулось из-за хаотичности, отсутствия скоординированного управления и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.

По мнению Госконтроля, если система будет введена лишь формально, население не будет мотивировано и не будет сортировать биоотходы в том объеме, который нужен для запланированной инфраструктуры. Жители также будут переплачивать за обработку биоотходов, и возможны штрафные санкции со стороны ЕС.

Поэтому Госконтроль призывает к полному пересмотру выбранного подхода.

Как заявил член совета Госконтроля Эдгар Корчагин, если в Латвии не будет создана эффективная система обработки биоотходов с возможностями получения дохода от переработанных отходов, государство рискует возложить на плечи населения еще одно дорогостоящее бремя - содержание этой системы.

Внедрение системы раздельного сбора биоотходов в Латвии происходит очень медленно, и к концу 2023 года планируется завершить только инфраструктуру, необходимую для переработки биоотходов. Ревизия выявила значительные риски, которые состоят в том, что эффективная система обработки биоотходов не будет создана по всей стране.

В Латвии в настоящее время есть наработки только по среднему этапу системы - сбору и переработке. Выбранные решения являются дорогостоящими и одинаковы для районов с высокой и низкой плотностью населения. Внедрение начального и конечного этапов системы значительно "хромает", считают в Госконтроле.

В ходе ревизии Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР) и самоуправлениям дано 15 рекомендаций, чтобы немедленно внедрить эффективную и экономически обоснованную систему управления биоотходами и создать общее понимание об ответственности и требованиях для участников системы по всей Латвии. Крайний срок реализации рекомендаций для самоуправлений - 2022 год, для VARAM - 2023 год.