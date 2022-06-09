У Эмбер Херд нет денег, чтобы выплатить компенсацию Джонни Деппу. Но решение есть

Адвокат актрисы Элейн Бредехофт рассказала в передаче на NBC, что у ее клиентки нет $10,3 млн, которую ту обязали выплатить Деппу, передает Insider. Юрист актера Бенджамин Чу также на телевидении предположил, что Херд может быть и вовсе не придется выплачивать эти деньги. По его словам, Депп может отказаться от претензий, если экс-супруга не станет обжаловать решение суда.

"Для господина Деппа [в этом судебном процессе] речь никогда не шла о деньгах. Речь шла о восстановлении его репутации, и он ее восстановил", - сказал защитник.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, а уже в 2016-м актриса подала на развод. На прошлой неделе суд в Вирджинии признал Херд виновной в клевете из-за публикации в The Washington Post, в которой она обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, в качестве доказательств показав синяки и ссадины, которые якобы оставил ей бывший супруг.

Сам Джонни категорически отвергал все выдвинутые против него обвинения. В 2019 году он подал встречный судебный иск и потребовал от Херд 50 миллионов долларов. После оглашения решения суда, актрису изначально обязали выплатить $15 млн, позднее же эту сумму снизили в соответствии с законом штата, который ограничивает компенсации по делам о клевете. По встречному иску Депп должен бывшей супруге $2 млн.