5 замков и поместий, которые можно посетить с питомцем

ФОТО: Марис Юстс

3. Поместье "Варакляны", расположенное в сердце Латгалии, встретит своих двуногих и четвероногих гостей не только изысканной архитектурой в стиле классицизма, сохранившейся с XV века, но и игрой на ориентирование в парке поместья. Что может быть лучше, чем отправиться со своим верным псом навстречу приключениям в поместье, спроектированное итальянским архитектором Винченццо Мазотти, решая остроумные задачи и исследуя целых 20 гектаров изысканного парка и исторических построек? Гости поместья найдут в парке овеянный легендами "камень любви", смогут посетить музей и полюбоваться фресками. Это место без преувеличения можно назвать одним из самых романтичных в Латвии.

ФОТО: Валдис Скудре

4. Турайдский замок этим летом встречает своих гостей и их питомцев не только живописными видами, но и самобытной выставкой "Путь к латвийскому государству. Вассал. Хозяин. Гражданин". И если в предыдущем поместье гостей ждала романтика, то в Турайдском замке у посетителей есть уникальная возможность прочувствовать становление латвийского государства. Через призму исторических событий и процессов выставка показывает путь латышского народа от состояния бесправного вассала к хозяину своей земли и далее к ответственному гражданину государства новой эпохи. При подготовке выставки использованы уникальные предметы, ранее не публиковавшиеся документы, фотографии, картины, рисунки, а также дневники современников, цитаты из прессы, видео- и аудиофрагменты и другие материалы. 42 гектара красивейших мест и тысячелетняя история - то, что нужно для летнего уикенда с близкими, включая питомцев!

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5. Абгунсте - это царство котов, в котором всегда рады новым гостям! Уже в это воскресенье гостей поместья ждет открытая экскурсия с кофейной паузой, которую можно будет продолжить практикумом в ремесленной мастерской по керамике, текстильному искусству и деревянному ремесленничеству. "В Абгунсте можно не только прогуляться, насладившись видами и изучив историю края, но и поработать руками, увезя с собой ценный сувенир, - рассказывает Янис Лазданс. - Примечательно, что здесь работает самая большая керамическая печь в Латвии. Ее однозначно стоит увидеть своими глазами!".

С 1 мая по 30 сентября этого года Латвийская ассоциация замков и поместий в сотрудничестве с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) уже в 10-й раз реализует акцию, в рамках которой все желающие могут посетить латвийские замки и поместья, насладившись особой культурно-развлекательной программой. "Латвия может гордиться своим культурно-историческим наследием, в этой связи мы организуем кампанию, в рамках которой гости могут изучить историю и архитектуру, насладиться аутентичной кухней, природой и культурно-развлекательной программой, а самые активные участники - выиграть призы и принять участие в настоящем бале. Мы будем рады, если посещение замков и поместий для латвийцев станет приключением длиной в целое лето", - комментирует директор отдела туризма LIAA Инесе Ширава.

Всего в акции участвует 60 замков и поместий, многие из которых в последнее время претерпели серьезные изменения - смену владельцев, консервацию, реновацию и другие масштабные преобразования. Среди них замки в Добеле, Цесвайне, Алуксне, Яунауце, Крустпилсе, Лиелстраупе, Падуре, Сигулде, Стамериене и другие. Самые активные путешественники смогут уже этой осенью выиграть призы и возможность поучаствовать в торжественном бале. Подробнее об акции и культурно-развлекательной программе, а также времени работы замков и поместий можно узнать на сайте www.pilis.lv.