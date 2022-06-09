Пт, 10.06.2022
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Валерия, школьница из Харькова

Иностранцы, воевавшие на стороне Украины, приговорены к смертной казни

Слева направо: Эйден Аслин, Саадун Брагим и Шон Пиннер. ФОТО: AP Photo

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приговорил иностранцев, воевавшим на стороне Украины, к смертной казни.

Приговоренными оказались Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко, сообщает "Интерфакс".

Их обвинили в наемничестве и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". У подсудимых есть месяц на подачу апелляции.

"При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом - справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни", - заявил председательствующий на суде Александр Никулин.

Саадун сдался в плен в Волновахе в марте, а Пиннер и Аслин - в Мариуполе в середине апреля. 

Кроме них в ДНР судят еще одного иностранца - Эндрю Хилла из Великобритании. Ему приговор пока еще не был вынесен.

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