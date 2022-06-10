На Домской площади в Риге состоится традиционная Травяная ярмарка
На Домской площади в Риге 22 июня состоится традиционная Травяная ярмарка, сообщила агентству LETA представитель концертной организации Ave Sol Иева Эгле Витола.
На Домской площади в Риге 22 июня состоится традиционная Травяная ярмарка, сообщила агентству LETA представитель концертной организации Ave Sol Иева Эгле Витола.
Накануне летнего солнцестояния на Домской площади будет царить предпраздничная атмосфера и можно будет купить все необходимое для празднования - продукцию латвийских фермеров, традиционное угощение, ремесленные изделия, венки, цветы и яновы травы.
В течение всего дня на сцене ярмарки на Домской площади будут выступать вокальные и танцевальные коллективы, хоры и оркестры.
Ярмарка пройдет с 9:00 до 19:00.
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