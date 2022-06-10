В Европе запретят продажу авто с ДВС с 2035 года? Планы, факты, возражения

Прекращение продаж новых авто с ДВС не будет также означать запрет на использование купленных ранее машин, хотя возможности для их заправки и ремонта, а также перспективы их дальнейшей продажи на вторичном рынке будут, по всей видимости, (очень) быстро ухудшаться.

Автостроители Германии поддерживают решение Европарламента

Большинство автостроителей в Европе полностью поддерживает курс на отказ от ДВС, некоторые компании делают это с определенными оговорками. При этом следует подчеркнуть, что европейские производители видят альтернативу в работающих на батареях электромобилях - и мало или даже ничего не говорят о водородных легковых машинах, хотя, по сути дела, они тоже являются электрическими и тоже не выбрасывают в атмосферу парниковые газы.

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Комментируя решение Европарламента, крупнейший в Европе автоконцерн Volkswagen назвал провозглашенную цель "амбициозной, но достижимой". "Переход на электромобильность необратим. Она является экологически, технологически и экономически единственной разумной возможностью как можно быстрее заменить двигатели внутреннего сгорания", - считает руководство VW и подчеркивает, что планы ЕС обеспечивают предприятиям и потребителям надежный горизонт планирования.

В штаб-квартире другого немецкого автостроителя, Mercedes-Benz, агентству dpa заявили, что "в принципе приветствуют принятое решение", которое "накладывает на политиков обязанность обеспечить соответствующую зарядную инфраструктуру". Производитель легковых "Мерседесов" напоминает, что уже сейчас предлагает семь различных электромобилей, и обещает, что "к 2030 году будет готов повсюду, где это позволят рыночные условия, выпускать исключительно электрические модели".

Европейский автопром сам ускоренно отказывается от ДВС

В то же время некоторые европейские автостроители, в том числе в Великобритании, не входящей в ЕС, ранее уже объявили, что самостоятельно решили прекратить выпуск машин с ДВС полностью и безоговорочно, да к тому же в куда более сжатые сроки.

Так, транснациональный концерн Stellantis намерен с 2024 года поставлять на мировой рынок исключительно электрические модели итальянской марки Lancia. Британская компания Jaguar с 2025 года будет выпускать только электромобили. Входящая в Stellantis итальянская компания Fiat собирается с 2027 года продавать в Европе только электромобили, другой бренд концерна, немецкий Opel, готовится совершить такой шаг в 2028 году.

Rolls-Royce, британская дочерняя фирма немецкого концерна BMW, перейдет на производство исключительно электромобилей в 2030 году, в тот же год от ДВС окончательно откажется Volvo, шведская дочерняя фирма китайского концерна Geely. Дочерняя фирма Volkswagen Audi намерена сделать это в 2033 году.