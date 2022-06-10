Начальник KNAB: Русский союз Латвии близок к применению санкций

На вопрос о том, как продвигается оценка лишения партии государственного финансирования в связи с возможной антигосударственной деятельностью, Страуме ответил, что для того, чтобы предпринять по этому вопросу какие-либо действия, необходимо нормативное регулирование и соответствующая работа ведется в Сейме.

В Сейме рассматриваются поправки к закону о политических партиях, предусматривающие запрет для партий отрицать в своей деятельности военные преступления или выражать поддержку подрыву суверенитета и территориальной целостности демократических государств.

Как пояснил Страуме, после того как новое регулирование будет принято, деятельность партий, которые занимаются антигосударственной деятельностью и пропагандируют войну, можно будет приостанавливать, а вместе с тем будет приостанавливаться и выплата государственного финансирования.

На вопрос, близок ли РСЛ к этому, начальник KNAB ответил: "Думаю, что давно. Необходима реакция".

Как сообщалось, еще в конце апреля KNAB указывал на то, что оправдание внешней политики России и распространение пропагандистских посланий может быть одной из причин прекращения бюджетного финансирования РСЛ.