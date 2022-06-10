Cлужба госбезопасности: дело по факту возбуждения национальной розни передано в прокуратуру

Также после российского вторжения в Украину VDD возбудила 19 уголовных дел и приняла четыре уголовных дела от Государственной полиции (VP) в связи с разжиганием ненависти. Большая часть уголовных производств связана с агрессивными комментариями против Украины и ее народа.

Из этих 23 уголовных производств восемь возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса, а именно: за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений и за действия, направленные на разжигание национальной розни.

Возбуждено восемь уголовных дел за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. В свою очередь, по статье Уголовного кодекса за действия, направленные на возбуждение национальной ненависти или розни, возбуждено семь уголовных производств.

По одному из уголовных производств по факту возбуждения национальной розни или вражды VDD прекратила расследование и направила материалы дела в прокуратуру с требованием привлечь виновного к уголовной ответственности.

Человек попал в поле зрения VDD после публикации в Интернете комментария к статье, восхваляющей и желающей России успехов в уничтожении украинцев.

По остальным 22 уголовным производствам 15 человек в настоящее время находятся в статусе подозреваемых, а 7 человек – в статусе лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых заключены под стражу в качестве меры пресечения. LETA известно, что блогер Кирилл Федоров и молодой человек Александр Дубяго, который 10 мая шел под российским флагом к памятнику в парке Победы в Пардаугаве, до сих пор находятся под стражей.

VDD продолжает расследование еще нескольких дел.