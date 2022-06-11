У Джастина Бибера парализовало половину лица

Один из типов синдрома Рамсея-Ханта представляет собой разновидность опоясывающего герпеса. Причина болезни - вирус, поразивший лицевой нерв около уха. Теперь певец может либо остаться паралитиком, либо оглохнуть.

"Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамсея-Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние", - объяснил Джастин Бибер.

Ранее его супруга, 25-летняя американская супермодель Хейли Бибер (Hailey Bieber), рассказала, что перенесла операцию на сердце после того, как ее госпитализировали с микроинсультом.

Как отметил певец, у него парализована вся правая сторона лица.