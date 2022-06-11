Жена Укупника сбила пешехода в центре Москвы

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу на красный свет и не смотрел по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров.

Наталья не стала дожидаться приезда скорой и лично доставила пострадавшего в больницу, а после вместе с мужем приехала в отдел полиции. Состояние мужчины стабильное, его жизни ничто не угрожает. На жену Аркадия Укупника составлен протокол, пишет Mash.

В конце мая 33-летняя Анна Бузова рассказала о том, как попала в ДТП, и поделилась с подписчиками видео.