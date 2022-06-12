Краймбрери и Дава расстались, а Прилучный познакомил детей с новой женой?

После развода с Агатой Муцениеце ходили слухи, что Павел Прилучный встречался с Мирославой Карпович, но скрывал отношения с ней. Теперь он публично демонстрирует свой роман с актрисой Зепюр Брутян. Говорят, что звезды даже поженились.

Но после своего последнего отпуска Зепюр заявила, что у них завершились съемки, а еще поблагодарила Павла за подписчиков, которые пришли к ней от него.

Павел Прилучный ФОТО: Кадр из видео

Теперь Павел и Зепюр отправились в новое путешествие, и уже, кажется, не по работе. Прилучный взял с собой детей. Он показал в сторис, как они проводят время с Тимофеем и Мией. Кстати, Зепюр даже держит Мию за руку.

Подписчики гадают, как на это отреагирует Агата Муцениеце.

Мари Краймбрери и Дава расстались?

Слухи о том, что певица Мари Краймбрери встречается с певцом и блогером Давой (Давидом Манукяном), ходят уже не первый месяц. Недавно знаменитостей видели вместе на отдыхе в Турции. На этой неделе портал Super.ru сообщил, что пара живет вместе.

Совсем недавно Дава побывал на концерте Мари, но девушка теперь открещивается от него и заявила журналистам, что их отношения - всего лишь слухи. Краймбрери впервые увидела Даву в клипе Бузовой, после которого у Ольги с ним закрутился роман. Однако сама Мари не испытала тогда никаких эмоций.

Давид, в свою очередь, открыто говорит о том, что очень счастлив, а вот Мари явно не хочет ассоциироваться с Манукяном. Ранее в интервью Popcake.tv она говорила о том, что будет скрывать свою личную жизнь до тех пор, пока СМИ следят за каждым шагом звезд и после этого ставят на них клеймо.

Давид Манукян ФОТО: Кадр из видео