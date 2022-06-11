Два генерала РФ погибли при обстреле в Херсонской области

Он рассказал, что один из них был генералом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которому было поручено организовать "референдум" о присоединении Херсонской области к России.

"Старая Збурьевка, Херсонская область - десятки убитых и раненых. В том числе там находились и два генерала - один армейский, один фээсбэшный. Причем фээсбэшный - тот, который отвечал за организацию референдума в Херсонской области", - сказал Арестович.

Украинская авиация в районе Херсонщины нанесла удар по опорному пункту противника и понтонному мосту. В результате авиаударов и обстрелов реактивной артиллерии погибли 33 солдата армии РФ.