В Киеве прямо говорят о кризисе на донбасском фронте. Разбираемся, что происходит

ОТКУДА МЫ ВСЕ ЭТО ЗНАЕМ? Из видео и фото, которые очевидцы боев публикуют в соцсетях. Это дает возможность объективно фиксировать хотя бы часть событий любого современного конфликта. Мы нанесли значительную часть основных "документальных свидетельств" войны на карту.

Так в чем же кризис украинской армии?

Возможно, никакого стратегического кризиса и нет.

Как видно из описания боев выше, украинские войска несут потери, теряют некоторые населенные пункты, но все-таки далеки от поражения. Для избежания катастрофы украинской армии по-прежнему нужно не позволить российским войскам окружить себя в Донбассе (чтобы не оголить фронт и не допустить продвижения российских войск вглубь региона).

У ВСУ есть два варианта: либо все-таки удержать участки фронта севернее Камышевахи и на трассе Бахмут - Лисичанск, а также по Северскому Донцу от Святогорска до Лисичанска, либо вовремя эвакуировать войска из Лисичанска и Северодонецка.

Главная цель - выиграть время, необходимое для перевооружения армии западным оружием и создания новых соединений. В случае успеха шансы украинской армии на общую победу по-прежнему оцениваются военными экспертами как предпочтительные.

Если это не стратегический кризис, то что?

На уровне тактики кризис ВСУ действительно очевиден. Он связан с тем, что российская армия устранила часть недостатков:

отказалась от неподготовленных прорывов на десятки километров, что позволило наладить снабжение войск, в том числе по железной дороге;

смогла сконцентрировать силы и, самое важное, огневые средства на важных направлениях, пожертвовав наступательной мощью на направлениях (временно) второстепенных - например, в районе Харькова, на окраинах Донецка или в Херсоне и Запорожье;

смогла улучшить на главных направлениях ситуацию с пехотой: в Донбасс отправили ЧВК "Вагнер" и другие части "добровольцев", вновь мобилизованных жителей непризнанных ДНР и ЛНР, "кадыровцев", войска, освободившиеся после штурма Мариуполя, и т. д.;

организовала "разведывательно-огневые контуры", как в российской военной науке называют связку артиллерии и ее наводчиков, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Никуда не делось и преимущество России в количестве артиллерийских стволов и боеприпасов. На главных направлениях это особенно заметно: так, смену направления российских наступлений можно безошибочно предсказать по передислокации артиллерии (она часто попадает на видео местных жителей).

Все эти "новые настройки" российских войск заставляют страдать и нести потери ВСУ. Теперь украинские военные не могут в полной мере воспользоваться своими преимуществами - большим количеством мотивированной пехоты, насыщенной противотанковым оружием (ракетами и гранатометами западного, советского и украинского производства). Когда бой ведется на дистанции в 10 километров и более, все это легкое вооружение бесполезно.

Отсюда понятно желание руководства Украины получить как можно скорее тяжелое вооружение, в частности, большое количество артиллерийских систем. Для того, чтобы украинская армия смогла воевать с российской на равных, ей необходимы многие сотни "стволов" НАТОвского калибра 155-мм (для советских орудий калибра 152-мм у них скоро просто не останется снарядов; да и многие такие орудия, стоявшие на вооружении ВСУ до 24 февраля, уже выбиты).

Возможно, рассказы украинских военных о тяжелых потерях и безнаказанной работе российской артиллерии в западной прессе и должны подчеркнуть необходимость срочного увеличения поставок.

Тактический кризис ВСУ все же может перерасти в стратегический (и это вполне вероятно)

Во-первых, в нынешней ситуации цена ошибки украинского командования чрезвычайно высока: расстояние между северной и южной группировками российской армии, которые пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк, не превышает 30 километров. Любой прорыв украинской обороны может оставить без шансов на спасение тысячи солдат и офицеров со всей их тяжелой техникой.

Во-вторых, на фронтах пока отсутствуют крупные российские силы. Например, непонятно, где вся 1-я танковая армия, а также значительная часть дивизий и бригад ВДВ, которые были выведены с изюмского плацдарма в конце апреля и, вероятно, были пополнены личным составом и техникой. Возможно, они скоро поучаствуют в наступлении на каком-либо из важных направлений - там, где украинские войска сейчас обороняются из последних сил.