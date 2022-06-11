В Киеве прямо говорят о кризисе на донбасском фронте. Разбираемся, что происходит
ВСУ несут большие потери, но поставки тяжелого вооружения с Запада могут все изменить, пишет "Медуза".
ВСУ несут большие потери, но поставки тяжелого вооружения с Запада могут все изменить, пишет "Медуза".
Украинские власти и солдаты, опрошенные иностранными журналистами на донбасском фронте, утверждают, что ситуация для их армии стала критической: российские войска превосходят ее на порядок по числу выпущенных артиллерийских снарядов и активно задействуют авиацию. При этом, по словам солдат ВСУ, столкновений на коротких дистанциях с использованием стрелкового оружия на фронте практически нет - то есть российская армия пользуется преимуществом в тяжелом вооружении. Потери украинских войск огромны: в день гибнут около 100 солдат и офицеров, сообщило Министерство обороны (вместе с ранеными суточные потери доходят до 600 человек). Выход из критической ситуации, по мнению украинских командующих (да и солдат), - увеличение поставок тяжелого вооружения с Запада. Впрочем, даже без этих поставок катастрофы в украинской армии не наблюдается, фронт не сыплется. Продвижение российских войск все еще минимально - не больше пары километров в день.
ОТКУДА МЫ ВСЕ ЭТО ЗНАЕМ?
Из видео и фото, которые очевидцы боев публикуют в соцсетях. Это дает возможность объективно фиксировать хотя бы часть событий любого современного конфликта. Мы нанесли значительную часть основных "документальных свидетельств" войны на карту.
Возможно, никакого стратегического кризиса и нет.
Как видно из описания боев выше, украинские войска несут потери, теряют некоторые населенные пункты, но все-таки далеки от поражения. Для избежания катастрофы украинской армии по-прежнему нужно не позволить российским войскам окружить себя в Донбассе (чтобы не оголить фронт и не допустить продвижения российских войск вглубь региона).
У ВСУ есть два варианта: либо все-таки удержать участки фронта севернее Камышевахи и на трассе Бахмут - Лисичанск, а также по Северскому Донцу от Святогорска до Лисичанска, либо вовремя эвакуировать войска из Лисичанска и Северодонецка.
Главная цель - выиграть время, необходимое для перевооружения армии западным оружием и создания новых соединений. В случае успеха шансы украинской армии на общую победу по-прежнему оцениваются военными экспертами как предпочтительные.
На уровне тактики кризис ВСУ действительно очевиден. Он связан с тем, что российская армия устранила часть недостатков:
Все эти "новые настройки" российских войск заставляют страдать и нести потери ВСУ. Теперь украинские военные не могут в полной мере воспользоваться своими преимуществами - большим количеством мотивированной пехоты, насыщенной противотанковым оружием (ракетами и гранатометами западного, советского и украинского производства). Когда бой ведется на дистанции в 10 километров и более, все это легкое вооружение бесполезно.
Отсюда понятно желание руководства Украины получить как можно скорее тяжелое вооружение, в частности, большое количество артиллерийских систем. Для того, чтобы украинская армия смогла воевать с российской на равных, ей необходимы многие сотни "стволов" НАТОвского калибра 155-мм (для советских орудий калибра 152-мм у них скоро просто не останется снарядов; да и многие такие орудия, стоявшие на вооружении ВСУ до 24 февраля, уже выбиты).
Возможно, рассказы украинских военных о тяжелых потерях и безнаказанной работе российской артиллерии в западной прессе и должны подчеркнуть необходимость срочного увеличения поставок.
Во-первых, в нынешней ситуации цена ошибки украинского командования чрезвычайно высока: расстояние между северной и южной группировками российской армии, которые пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк, не превышает 30 километров. Любой прорыв украинской обороны может оставить без шансов на спасение тысячи солдат и офицеров со всей их тяжелой техникой.
Во-вторых, на фронтах пока отсутствуют крупные российские силы. Например, непонятно, где вся 1-я танковая армия, а также значительная часть дивизий и бригад ВДВ, которые были выведены с изюмского плацдарма в конце апреля и, вероятно, были пополнены личным составом и техникой. Возможно, они скоро поучаствуют в наступлении на каком-либо из важных направлений - там, где украинские войска сейчас обороняются из последних сил.
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