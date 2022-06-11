"Яндекс" убрал все границы государств в "Яндекс Картах"

Крупнейшая российская технологическая компания "Яндекс" в четверг, 9 июня, заявила, что отключит отображение государственных границ в сервисе "Яндекс Карты".

Компания пошла на этот шаг, когда продолжается военное вторжение в Украину, президент России Владимир Путин открыто говорит о расширении границ страны, а украинцы опасаются, что РФ проведет на оккупированных территориях фиктивные "референдумы" для аннексии части территории страны.

""Яндекс Карты" - это универсальный сервис, который помогает людям находить близлежащие организации и места, выбирать общественный транспорт и планировать удобные маршруты. Это основные направления использования сервиса нашими пользователями", - рассказала пресс-секретарь компании Полина Пестова и подчеркнула, что это не политическое решение.

"Наша цель - показать мир вокруг нас. Поэтому на карте появятся некоторые особенности, такие как горы, реки и другие данные, характерные для такого типа карт", - говорится в ее заявлении.

Изменения произошли, когда Путин сравнил себя с русским царем XVIII века Петром Великим, печально известным своей войной против Шведской империи.