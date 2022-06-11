В Одесской области на мине в море подорвался мужчина
На одном из пляжей Одесской области мужчина взорвался на неизвестном предмете, сообщает оперативное командование "Юг", пишет "Медуза".
На одном из пляжей Одесской области мужчина взорвался на неизвестном предмете, сообщает оперативное командование "Юг", пишет "Медуза".
"Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды.
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напомнил, что все пляжи Одесской области заминированы, чтобы предотвратить высадку российского десанта. Местным жителям запрещено купаться и выходить в море для рыбалки.
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