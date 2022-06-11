В Одесской области на мине в море подорвался мужчина

"Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды.

Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напомнил, что все пляжи Одесской области заминированы, чтобы предотвратить высадку российского десанта. Местным жителям запрещено купаться и выходить в море для рыбалки.