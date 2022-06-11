Вс, 12.06.2022
О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

В Одесской области на мине в море подорвался мужчина

ФОТО: AFP / Scanpix

На одном из пляжей Одесской области мужчина взорвался на неизвестном предмете, сообщает оперативное командование "Юг", пишет "Медуза".

"Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды.

Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напомнил, что все пляжи Одесской области заминированы, чтобы предотвратить высадку российского десанта. Местным жителям запрещено купаться и выходить в море для рыбалки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back