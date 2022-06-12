Фото, видео ⟩ У посольства России прошел антивоенный митинг

Также организаторы митинга выдвинули свои требования:

За мир в Украине

Мы выступаем за прекращение преступной войны в Украине, полный вывод российских войск и возврат всех временно оккупированных Россией территорий под контроль Украины. За регулярную и бесперебойную поставку современного оружия от западных союзников. Любые компромиссы в пользу России неприемлемы.

За эмбарго на энергоресурсы из России

Покупая нефть и газ из России, Европа фактически оплачивает преступную войну. Пока в российский бюджет продолжают поступать миллиарды долларов из Европы, у Путина есть возможность содержать армию и продолжать войну в Украине. Эмбарго и энергетическая независимость Европы – единственный способ лишить режим Путина средств.

За Европу без путиниZма

Противодействие преступному влиянию путинского режима в Европе, защита западных, европейских ценностей свободы, демократии и прав человека от антидемократического влияния Путина, его пропаганды и агентов в Европе.

За Россию без диктатуры

Важно оказывать помощь демократическим антипутинским движениям. Необходима поддержка борцов с путинской диктатурой внутри России и в эмиграции, осуждение репрессий и преследования оппозиции властями РФ, помощь российским независимым СМИ, политикам и активистам находящимся в изгнании и внутри России.

Пикет, организованный движением "Русский голос против войны" проходит в рамках Всемирной антивоенной акции, назначенной на дату официального праздника РФ "День России". Участники глобальной акции, которую поддержали около 30 стран, выступают за свободную демократическую Россию, за мирную и свободную Украину, за Европу, освобождённую от влияния путинской диктатуры.

Движение "Русский голос против войны", объединяет представителей русскоязычной общины Латвии, резко осуждающих военную агрессию России на территории Украины и жесткую внешнюю политику России. Инициаторами движения являются постоянно проживающая в Латвии российская художница и педагог Виктория Брока и студент, дизайнер, активист городской среды и правозащитник Мартин Левушкан.

Напомним, ранее RUS TVNET подробно освещал еще одну акцию движения - антивоенный митинг на площади у памятника Свободы.

А также RUS TVNET поговорил в активистами движения "Русский голос против войны".

Стоит отметить, что россияне зарубежья 12 июня, в праздник "День России", общими усилиями диаспор организовали общемировую акцию протеста, в которой примут участие россияне из более 40 городов из около 30 стран мира (список открытый и может пополняться новыми участниками).

12 июня 1990 года была принята Декларация суверенитета России, в которой страна обязалась уважать демократические права, свободы, принципы международного права и жить со всеми странами и народами в мире и согласии.

Спустя 32 года Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране. На оккупированных территориях Украины Кремль собирается проводить с пропагандистским размахом "День России", отрицая идеи принятого 12 июня документа.

Поэтому российские граждане в 30 странах мира, от Канады до Новой Зеландии, выходят на общемировую акцию "День независимости России от путинизма", дабы напомнить дух декларации о суверенитете. Не праздновать, а бороться - за свободную Россию. Свободу от путинизма. Свободу для Украины. Свободу от пропаганды.

Видео: День независимости от путинизма и кремлёвской диктатуры