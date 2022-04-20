Пт, 6.05.2022
Тогда были мы и они. Сергей Кустов о погромах, первом концерте Cannibal Corpse и "Бирже"
Сергей Кустов о погромах, первом концерте Cannibal Corpse и "Бирже"

Кто вам платит? ⟩ "Русские в Латвии против войны" - кто за этим стоит и почему это важно?

В начале апреля в СМИ было опубликовано открытое письмо русскоязычных Латвии. Подписавшие его резко осудили преступную войну, развязанную Россией против Украины. В эту субботу, 23 апреля, у памятника Свободы в Риге пройдет антивоенный митинг русскоязычного сообщества Латвии "Русский голос против войны". В эфире "Кто вам платит?" пытаемся разобраться, что такое "русскоязычное сообщество Латвии", кем оно представлено, нужны ли и зачем мероприятия именно тех, для кого родной язык - русский? 

Гости эфира:

  • Ольга Драгилёва, - журналист, ведущая Kāpēc на Delfi TV и инициатор открытого письма русскоязычных Латвии "Война и мы";
  • Виктория Брока, Мартин Левушкан, Женя Скворцова - организаторы митинга "Русский голос против войны".

Темы эфира:

  • Кто и зачем инициировал открытое письмо русскоязычных Латвии? Почему "не позвали всех"? Какие цели оно преследовало? Какую реакцию оно вызвало? Есть ли разница в реакциях русскоязычной и латышской части общества? Такие письма разделяют или сплачивают? 
  • Кто организует антивоенный митинг от имени русскоязычного сообщества Латвии? Зачем? Чего больше - отклика или критики? Надо ли обществу Латвии разделяться по языковому принципу и тут? 

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