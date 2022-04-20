Кто вам платит? ⟩ "Русские в Латвии против войны" - кто за этим стоит и почему это важно?

В начале апреля в СМИ было опубликовано открытое письмо русскоязычных Латвии. Подписавшие его резко осудили преступную войну, развязанную Россией против Украины. В эту субботу, 23 апреля, у памятника Свободы в Риге пройдет антивоенный митинг русскоязычного сообщества Латвии "Русский голос против войны". В эфире "Кто вам платит?" пытаемся разобраться, что такое "русскоязычное сообщество Латвии", кем оно представлено, нужны ли и зачем мероприятия именно тех, для кого родной язык - русский?