Во Франции начались выборы в парламент: аналитика от DW

Кандидат в депутаты парламента Франции Рэйчел Кеке ФОТО: DW

Благодаря их поддержке левые надеются получить большинство в парламенте. Такой результат пока не прогнозируют, но, предупреждают политологи, сюрприз вполне возможен. "Нам в Национальном собрании нужны представители рабочего класса, чтобы они отстаивали наши интересы", - говорит Кеке в беседе с DW. Она сидит на скамейке недалеко от сцены. Это ее район. Здесь в нескольких сотнях метров расположена многоэтажка, в которой она живет вместе со своими четырьмя детьми.

Кеке впервые баллотируется в парламент. Но интерес к себе у общественности она вызвала еще раньше. В июне 2021 года горничная вместе с коллегами из отелей Ibis и других сетей группы Accor после 22 месяцев забастовки все-таки добилась своего. Владельцы отелей почти полностью выполнили требования протестовавших. "Наши зарплаты, которые были раньше от 600 до 1000 евро, выросли и сейчас составляют от 1300 до 1900 евро. Это показывает, что существует достаточно денег и мы, малоимущие люди Франции, можем зарабатывать больше, - говорит Кеке. - Предвыборная программа NUPES как будто написана для таких, как мы".

Что обещают "левые" своим избирателям?

Союз левых, возглавляемый Меланшоном, кроме прочего, выступает за повышение минимальной заработной платы до 1500 евро (сейчас это 1300), за снижение пенсионного возраста до 60 лет (сейчас - 62 года) и ограничение роста цен на бензин и основные продукты питания. NUPES, как и коммунисты, "зеленые" и и социалисты, которые не набрали на последних выборах в парламент и пяти процентов, выступают в защиту прав женщин, мигрантов и за решение проблем экологии. Кроме того, NUPES хочет национализировать банки и компании энергосектора и каждому жителю Франции гарантировать работу. Левые относятся критично к ЕС и к НАТО и хотят, чтобы Франция вышла из этого альянса.

Кеке беседует с избирателями ФОТО: DW

С помощью таких аргументов Кеке пытается убедить жителей и жительниц этого района голосовать за левых на парламентских выборах. Одной из них, медсестре Руфин Олле Нне, Кеке вручает брошюру с предвыборной программой. "Становится все тяжелее жить на наши маленькие зарплаты. Но вы действительно верите, что NUPES могут что-то изменить?", - спрашивает медсестра, у которой две детей и скоро должен родиться третий. "Мне кажется, мы сможем. Но для этого нам нужна ваша поддержка", - отвечает Кеке. В этот момент мимо проходят двое молодых мужчин: "Мы на вашей стороне. Мы будем голосовать за вас". Кеке улыбается и кивает им в ответ.