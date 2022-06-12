В Лаункалнской волости погиб водитель квадроцикла

По данным полиции, в субботу, 11 июня, в 22:38 в Лаункалнской волости управлявший квадроциклом человек упал и скончался на месте происшествия.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 25 человек, в том числе два пешехода, шесть велосипедистов и два водителя электросамокатов.

В общей сложности в связи с различными нарушениями правил дорожного движения за истекшие сутки составлено 505 административных протоколов: 187 - за превышение разрешенной скорости движения, 17 - за управление автомобилем в нетрезвом виде, еще шесть - за агрессивное вождение.

Кроме того, в Адажском крае в субботу, 11 июня, утонул человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В субботу приблизительно в 18:00 спасатели получили вызов в Царникавскую волость Адажского края: там очевидцами было отмечено, что зашедший в воду человек перестал быть виден над поверхностью воды. Водолазы нашли тело погибшего спустя четыре часа поисков.

Всего за минувшие сутки в поступил 61 вызов, в том числе 19 на тушение пожаров и 28 на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.