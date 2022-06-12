Фото, Видео ⟩ На пляж вынесло мертвого тюленя. Что делать в такой ситуации?

Тюлени достигают побережья Латвии, если Балтийский залив не полностью замерз зимой. Тогда тюленям приходится рожать на небольшой территории на маленьких островах (в основном в Эстонии), а не на льду.

Существует очень высокий риск того, что детеныши тюленей потеряются в суете островов. В этом случае через некоторое время детеныши, поняв, что остались одни, уходят в море искать пропитание. В результате они могут появиться в любом месте Рижского залива.

Галерея: На пляже Каросты замечен мертвый тюлень

У большинства из этих детенышей мало шансов выжить. Они не смогли усвоить необходимые питательные вещества с грудным молоком, чтобы отрастить надлежащий слой жира, необходимый им для жизни в холодной воде. Поэтому они выползают на берег, чтобы согреться и набраться сил.

Когда вы видите детеныша тюленя на берегу, важно различать здоровых, дикорастущих тюленей и тех, кто устал, иногда даже ранен и не может выжить самостоятельно.

Видео: На пляже в Каросте видели мертвого тюленя

Если тюлень круглый и здоровый, его следует оставить в покое и держаться подальше. Ни при каких обстоятельствах его нельзя загонять в море, выкапывать, толкать или иным образом трогать.

Важно помнить, что наибольшую опасность для детенышей тюленей, когда они отдыхают на пляже, представляют наши домашние питомцы, в том числе собаки. Выпущенные, они, к сожалению, кусают тюленей. Однако тюлени также защищаются, кусаясь, поэтому травмы могут быть взаимными. Кроме того, тюлени могут передавать заболевания, опасные для домашних животных.

Важно помнить! 1. Не всех тюленей нужно спасать! Они отдыхают на пляже. Только в случае необходимости специалисты выезжают к тюленю и, оценив ситуацию, принимают решение о дальнейших действиях – переселении или доставке тюленя в Рижский национальный зоопарк для выздоровления. 2. Жителям не разрешается самим спасать тюленей на пляже! Это ставит под угрозу здоровье как тюленя, так и человека.

Для безопасности животных:

Не подходите и не гоните тюленей в воду - здесь они отдыхают и загорают.

Держите собаку на поводке - собаки без присмотра часто кусают тюленей, нанося опасные для жизни травмы.

О раненых тюленях следует сообщать в Департамент охраны природы.

Курземе: +371 29461880

Рига и Рижский район:+371 26424972

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