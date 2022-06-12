Бывший топ-менеджер "Газпромбанка" смог вступить в ряды ВСУ

Волобуев покинул Россию после начала агрессии в Украине и собирался вступить в ряды теробороны Украины.

В своем посте в Facebook Игорь Волобуев рассказывает, что его приняли в легион "Свобода России": "Я таки добился своего. Меня взяли в Вооруженные силы Украины – легион "Свобода России". Это специально сформированное при ВСУ из добровольцев-россиян хорошо оснащенное, высоко мотивированное армейское подразделение.

В нем служат только граждане России. Те, кто жил уже в Украине, приехал на ее защиту из России и других стран.

Для них эта война позор России, а участие в ней на стороне Украины – возможность смыть этот позор, сделать Россию свободной демократической страной без путина и банды чекистов, вернуть ее в цивилизованный мир, и чтобы она никогда больше не была изгоем и источником фашизма".

Также он раскрыл свои мотивы: "А теперь зачем, мне это нужно. Я гражданин России, прожил там 33 года. Я сделал свой выбор – вернулся на Родину и она мне поверила. Моя Родина в опасности и мой долг ее защитить. Я вырос в Ахтырке на Сумщине – городе военных, городе-герое, меня так воспитали родители – мужчина на то и мужчина, чтобы идти воевать, если пришла война. Мне на днях исполнится 51 год. Я в прекрасной физической форме, всю жизнь занимался спортом, никогда не пил и не курил. На первом же занятии на полигоне выяснилось, что я очень неплохо стреляю".

В конце речи он призвал присоединиться и других россиян в ряды украинской армии: "И да, я очень хочу, чтобы за мной пошли другие. Я знаю, в России масса честных людей, которые ненавидят путинскую клику. Нам с вами по пути!"