В День России по всему миру проходят акции против вторжения РФ в Украину

Активисты варшавской диаспоры напомнили, что 32 года назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация суверенитета России, в которой российское государство "обязалось уважать демократические права, свободы, принципы международного права и жить со всеми странами и народами в мире и согласии". "Спустя 32 года Кремль развязал преступную войну против Украины, прежде подавив демократические институты в собственной стране. На оккупированных территориях Украины Кремль собирается проводить с пропагандистским размахом "День России", отрицая идеи принятого 12 июня документа", - подчеркивается в заявлении.

Поэтому россияне за рубежом выходят на глобальную акцию, чтобы напомнить о духе Декларации суверенитета. Не праздновать, а бороться - за свободную Россию. Свободу от путинизма. Свободу для Украины. Свободу от пропаганды", - подчеркнули организаторы.

В Женеве участники антивоенного митинга призвали к миру в Украине и свободе в России. В Латвии демонстранты пришли к посольству РФ в Риге с флагами Украины, Латвийской Республики, а также бело-сине-белыми флагами.

Глобальная акция прошла в Австралии и Новой Зеландии

Глобальная акция, названная Днем независимости от путинизма, состоялась в Австралии и Новой Зеландии. "Русские по всему миру вышли на улицы в более чем 70 городах, чтобы выступить против войны, военных преступлений и путинского режима. Мы вместе с Украиной в эти дни, мы выступаем против фашистской идеологии "русского мира" и призываем мир сделать все, чтобы как можно скорее остановить это безумие", - сообщается на странице Svoboda Alliance AU&NZ, созданной русскоязычной диаспорой в Австралии и Новой Зеландии.

По словам активистов, после проведения антивоенной акции россиян ее участники присоединились к украинскому митингу, чтобы поддержать их в борьбе за свободу и общие демократические ценности. "XXI век должен стать веком признания прав этносов. Я верю, что фашистский режим Путина падет. И я верю, что история с тюрьмой народов закончится и Россия превратится в конфедерацию независимых народов и никогда больше не станет тоталитарным государством", - написал представитель русскоязычной диаспоры.

"Нас было человек 25-30, включая двух голландцев, которые пришли намеренно на наш митинг, - рассказал DW участник акции в Окленде. - Многие прохожие нас фотографировали, останавливались сказать слова поддержки и даже обнять нас. Всё прошло очень мирно, без каких-либо эксцессов. Также нас снимал независимый журналист, который делает свой фильм".

Как сообщила DW координатор Svoboda Alliance в Брисбене Ульяна Юдовина, митинги прошли почти во всех крупных городах Австралии и Новой Зеландии - Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде, в деревне Даниду, а также в Веллингтоне, Окленде и Данидине. В частности, в Сиднее акция насчитывала около 40 участников, в Веллингтоне - около десяти, в Аделаиде - 25, в Мельбурне - 18.

Среди прочего, акции также пройдут в Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Париже, Страсбурге, Милане, Дублине, Лондоне, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско. В Германии запланированы митинги в Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гёттингене, Гейдельберге и Мюнхене.