"Это нужно воспринимать серьезно". Запад встревожен угрозами России Литве

Напомним, депутат от "Единой России" Евгений Федоров подал в Госдуму законопроект, в котором предлагает отозвать признание независимости Литвы.
Федоров пояснил изданию "Комсомольская правда", что выбрал Литву в качестве приоритета, так как она граничит с Калининградской областью и "последовательно реализует самую агрессивную антироссийскую политику".
В свою очередь западные политики и эксперты в соцсетях предупредили, что такие инициативы отражают широко распространенный империализм россиян.
Американский генерал в отставке Ходжес говорит, что такие угрозы - как и сравнение Владимира Путина с Петром Первым - подтверждают бессмысленность переговоров с Кремлем.
"Надо ли нам с ними договариваться? Мне сложно представить пользу от переговоров о перемирии с Путиным.
Такая же ментальность была в недавней дискуссии об отзыве Россией признания о независимости Литвы. Нам все это нужно воспринимать серьезно", - предупреди Ходжес.
На провокации Москвы отреагировала и депутат Верховной Рады Леся Василенко.
"Россия говорит, что отменит День независимости Литвы. Что это за глупости? Очередное империалистическое сообщение Кремля. И это еще одна причина, почему Россию нужно остановить", - сказала украинский политик.
"Если Украина рухнет и если мы позволим ей рухнуть, мы будем следующие!" - написал в Twitter бывший премьер-министр Бельгии и один из лидеров европейских либералов Ги Верхофстадт.
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