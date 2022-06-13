Подоляк рассказал, какое вооружение необходимо Украине для завершения российского вторжения
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что необходимо вооруженным силам страны для завершения российского вторжения.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что необходимо вооруженным силам страны для завершения российского вторжения.
"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - цитирует его Русская служба ВВС.
По словам Подоляка, украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжелого вооружения. В частности:
Подоляк также рассказал, что Украина возлагает большие надежды на решение Контактной группы министров обороны. Планируется, что заседание контактной группы состоится в Брюсселе в среду, 15 июня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!