Подоляк рассказал, какое вооружение необходимо Украине для завершения российского вторжения

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - цитирует его Русская служба ВВС.

По словам Подоляка, украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжелого вооружения. В частности:

1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Подоляк также рассказал, что Украина возлагает большие надежды на решение Контактной группы министров обороны. Планируется, что заседание контактной группы состоится в Брюсселе в среду, 15 июня.