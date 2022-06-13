Пн, 13.06.2022
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Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка
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Подоляк рассказал, какое вооружение необходимо Украине для завершения российского вторжения

Антивоенный протест у посольства России в Киеве ФОТО: AFP/SCANPIX

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что необходимо вооруженным силам страны для завершения российского вторжения.

"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - цитирует его Русская служба ВВС.

По словам Подоляка, украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжелого вооружения. В частности:

  • 1000 гаубиц калибра 155 мм;
  • 300 РСЗО;
  • 500 танков;
  • 2000 единиц бронетехники;
  • 1000 дронов.

Подоляк также рассказал, что Украина возлагает большие надежды на решение Контактной группы министров обороны. Планируется, что заседание контактной группы состоится в Брюсселе в среду, 15 июня.

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