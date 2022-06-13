Видео ⟩ Полиция в Саласпилсе изъяла 11 тысяч литров нелегального алкоголя и 600 литров дизельного топлива

В ходе нескольких санкционированных обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Саласпилсе на месте жительства около 11 000 литров нелегального алкоголя без акцизных марок Латвийской Республики, 600 литров дизельного топлива и оборудование для производства сигарет. К обоим задержанным применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

22 февраля этого года сотрудники Саласпилсского участка Рижского регионального управления Государственной полиции возбудили уголовное дело по факту продажи нелегальной алкогольной продукции и провели следственные действия.

Изъятое оборудование по производство сигарет передано Агентству национальной безопасности. Изъятый ​​нелегальный алкоголь и дизельное топливо будут отправлены на экспертизу для определения точного количества и их происхождения.

Видео: Полиция нашла 11 тысяч литров нелегального алкоголя и 600 литров дизельного топлива

Сотрудники полиции задержали мужчину 1974 года рождения и женщину 1977 года рождения за продажу нелегальных алкогольных напитков. Задержанные ранее не попадали в поле зрения полиции.

По данному делу возбуждено уголовное дело.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо кратковременным лишением свободы, либо принудительным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Государственная полиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.