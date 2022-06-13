Таинственный самолет долетел из Литвы до Болгарии: новые подробности

По информации, предоставленной Заронскисом, можно сделать вывод, что самолет был продан совсем недавно. Также на литовских сайтах до сих пор можно найти объявление о его продаже.

Объявление последний раз обновлялось 30 января. Цена самолета - 29 тысяч евро без учета налога на добавленную стоимость.

Заронскис подтвердил 15min.lt, что не знает имен покупателей. Он сказал, что продал самолет какой-то организации.

ФОТО: Aculiecinieka foto/15min.lt

Руководитель Паневежского аэроклуба Мантас Буткус отметил, что факт вылета проданного самолета в бортовом журнале не зафиксирован. Даже если самолет вылетал из аэропорта, это не было согласовано. Следовательно, можно сделать вывод, что самолет не имел сертификата на полеты.

СМИ также выяснили, что самолет по-прежнему зарегистрирован на имя Заронскиса.

Мнение эксперта о "мистическом самолете"

Незаявленный полет из Литвы через шесть других восточноевропейских стран, на который в среду обратили внимание ВВС этих стран, возможно, был попыткой проверить, как ответственные службы отреагируют на подобную провокацию, считает авиационный эксперт Видс Каупелис.

По словам Каупелиса, причины случившегося могли быть самыми разными. "Мог ли быть криминальный аспект? На мой взгляд, нет, потому что перемещение груза в Шенгенской зоне можно осуществить намного проще", - сказал он.

"Одна из версий - не могла ли это быть попытка немного пошпионить, посмотреть, как НАТО отреагирует на полет самолета без плана полета и без ответчика и какие процедуры последуют? Могло ли так быть? Да. Такая схема разработана, самолет куплен, сделка совершена таким образом, что сложно найти покупателя", - указал эксперт.

При этом он признал, что самолет мог быть в ненадлежащем техническом состоянии и легально перевезти его в другую страну не представлялось возможным, поэтому была выбрана авантюра - лететь с выключенным ответчиком.

Что произошло?

Уже сообщалось, что полиция Литвы начала выяснение обстоятельств неразрешенного рейса из Литвы, в ходе которого самолет таинственно пролетел над несколькими странами Восточной Европы.

Самолет был замечен 8 июня вечером в воздушном пространстве Польши, Словакии, Венгрии, Сербии, Румынии и, наконец, Болгарии.

В самолете было два человека, у него не было утвержденного плана полета, его транспондеры были отключены. Пилот не реагировал на запросы по радио и визуальные сигналы.

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков заявил журналистам, что самолет без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и в итоге достиг воздушного пространства Болгарии.

В Венгрии и Румынии самолет до Болгарии сопровождали истребители.

Известно, что в Болгарии самолет ненадолго приземлился в городе Видин на северо-западе страны для пополнения запасов топлива, а позже он был обнаружен правоохранительными органами в старом аэропорту на востоке Болгарии, недалеко от Тырговиште.

По словам министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова, в то время двигатель самолета был еще теплым, но члены экипажа до сих пор не найдены.

Откуда в Литве вылетел самолет, пока неизвестно, но выяснилось, что летательный аппарат 1962 года постройки Piper PA-23-250 Aztec на прошлой неделе продал русскоязычным мужчинам директор аэропарка Ниды, пилот Бронюс Заронскис.

"Это не были литовцы. Я не могу сказать, из какой они страны - может, украинцы, может, румыны или болгары. Мы общались с одним человеком на русском языке. (...) Я не знаю имен мужчин, меня это не интересовало", - сказал он порталу LRT.lt.

По словам Заронскиса, самолет приобрела некая организация.

Воздушная навигация сообщила BNS, что за последние 90 дней не получала планов полета, команда самолета не вступала в контакт с операторами.

Между тем оператор государственного аэропорта Литвы Lietuvos Oro costai сообщил, что самолет не вылетал из трех крупнейших литовских аэропортов, которыми он управляет - Вильнюса, Каунаса или Клайпеды.