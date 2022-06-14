Фото ⟩ В Риге прошли мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

Латвийское общество политически репрессированных в полдень впервые собралось у мемориала жертвам советской оккупации. В мероприятии принял участие и президент Эгил Левитс, который перед шествием встретился с политически репрессированными и участниками школьного конкурса работ "Дети Сибири".

Кроме того, президент возложил цветы к Музею оккупации и мемориалу жертвам советской оккупации и выступил перед присутствующими.

В церемонии возложения цветов приняла участие также председатель Сейма Инара Мурниеце и другие депутаты.

После речей прошло шествие к памятнику Свободы, в котором приняли участие примерно 50 человек.

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Напомним, в ночь на 14 июня 1941 года произошел массовый вывоз жителей Латвии в Сибирь, на Дальний Восток и на Крайний Север. Всего в ту ночь из Латвии вывезли более 15 000 человек.