Фото ⟩ В Риге прошли мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида
Сегодня, 14 июня, в Риге прошли шествие и ряд мероприятий, посвященных Дню памяти жертв коммунистического геноцида.
Сегодня, 14 июня, в Риге прошли шествие и ряд мероприятий, посвященных Дню памяти жертв коммунистического геноцида.
Латвийское общество политически репрессированных в полдень впервые собралось у мемориала жертвам советской оккупации. В мероприятии принял участие и президент Эгил Левитс, который перед шествием встретился с политически репрессированными и участниками школьного конкурса работ "Дети Сибири".
Кроме того, президент возложил цветы к Музею оккупации и мемориалу жертвам советской оккупации и выступил перед присутствующими.
В церемонии возложения цветов приняла участие также председатель Сейма Инара Мурниеце и другие депутаты.
После речей прошло шествие к памятнику Свободы, в котором приняли участие примерно 50 человек.
Галерея: Мероприятие в честь Дня памяти жертв коммунистического геноцида
Напомним, в ночь на 14 июня 1941 года произошел массовый вывоз жителей Латвии в Сибирь, на Дальний Восток и на Крайний Север. Всего в ту ночь из Латвии вывезли более 15 000 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!