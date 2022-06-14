Левитс: вторжение России в Украину воскрешает в памяти преступления, совершенные оккупантами в Латвии

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, Левитс отметил, что 14 июня - это день, когда латвийский народ подтверждает, что не забыл о жертвах депортаций.

14 июня - это день, когда миру напоминают о преступлениях, совершенных советским оккупационным режимом в Латвии. Репрессии были направлены против латышей и граждан независимой Латвии разных национальностей. Цель репрессий была ясна и однозначна - уничтожить латвийское государство. Это преступление против человечности, не имеющее срока давности, подчеркнул президент.

По его словам, российское вторжение в Украину напоминает об убитых и депортированных в Латвии, о тысячах беженцев.

По словам Левитса, теперь российская армия совершает преступления в Украине, а исторические параллели с советской и нацистской оккупацией позволяют называть российскую агрессию геноцидом украинского народа.

"Депортации 14 июня 1941 года напоминают нам о том, что произойдет, если демократический и свободный мир не вмешается и не прекратит террор тоталитарного государства против соседней страны, если он выберет политику умиротворения или побоится оскорбить агрессора", - сказал президент.

История насилия в Европе в 21-м веке пишется в украинских городах Мариуполе и Буче. Президент отметил, что сегодня Латвия не стоит в стороне, а помогает Украине в военном, политическом и гуманитарном отношении. Украину поддерживает весь демократический мир, подчеркнул Левитс.

"Мы должны обеспечить расследование преступлений и наказание. Россия как правопреемница Советского Союза никогда не брала на себя ответственность за преступления советской оккупации против латвийского народа. Депортации прибалтийского населения в российских учебниках истории даже оправдываются", - сказал Левитс, добавив, что, как учит исторический опыт, Россия с ее автократическим и империалистическим режимом опасна для мира.

Президент отметил, что Музей оккупации уже 29 лет собирает исторические свидетельства и рассказывает о преступлениях тоталитарных режимов. Музей посетили тысячи зарубежных гостей и руководителей многих стран мира. Две недели назад в музее открылась современная экспозиция, подробно рассказывающая об истории оккупации. По словам Левитса, она освещает и трагедии латышских семей, и мужество людей, выносивших бесчеловечные условия депортаций.

14 июня, как и 25 марта, - не просто даты в календаре, а даты, которые во многом определяют идентичность латышского народа в культурном пространстве, в пространстве истории, в пространстве Европы, сказал президент. Однако смена поколений создает проблемы для поддержания этого морального стандарта, поэтому донесение истории депортаций до подрастающего поколения становится важной задачей, подчеркнул Левитс.