В Риге работает вся водооткачивающая техника
Во вторник, 14 июня, с учетом объявленного в стране предупреждения о сильных дождях в Риге в усиленном режиме работает все водонасосное оборудование, сообщили TVNET представители Рижской думы.
Во вторник, 14 июня, с учетом объявленного в стране предупреждения о сильных дождях в Риге в усиленном режиме работает все водонасосное оборудование, сообщили TVNET представители Рижской думы.
Десять единиц техники готовы при необходимости откачивать лужи в местах, где те будут значительно затруднять движение транспорта.
Сообщать об образовании больших луж жителей просят в Центр управления дорожным движением Рижской думы по телефону 800 036 00 или по электронной почте rdsvc@riga.lv.
Рижская дума призывает водителей выбирать правильную скорость, обеспечивать безопасность пешеходов, соблюдать дистанцию, не создавать брызги и слишком быстро не маневрировать.
Как сообщалось, в центральной и восточной частях Латвии утром во вторник, 14 июня, будет идти продолжительный и сильный дождь, на крайнем востоке Латвии дождь продолжится до утра среды, а в Курземе осадков не будет.
Осадки в некоторых местах превысят пять миллиметров в час. В Риге действует предупреждение желтого уровня о проливных дождях, в Латгале, Селии и восточной части Видземе - красный, или максимальный, уровень, так как сильные дожди могут вызвать наводнения.
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