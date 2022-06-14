В Риге работает вся водооткачивающая техника

Десять единиц техники готовы при необходимости откачивать лужи в местах, где те будут значительно затруднять движение транспорта.

Сообщать об образовании больших луж жителей просят в Центр управления дорожным движением Рижской думы по телефону 800 036 00 или по электронной почте rdsvc@riga.lv.

Рижская дума призывает водителей выбирать правильную скорость, обеспечивать безопасность пешеходов, соблюдать дистанцию, не создавать брызги и слишком быстро не маневрировать.

Как сообщалось, в центральной и восточной частях Латвии утром во вторник, 14 июня, будет идти продолжительный и сильный дождь, на крайнем востоке Латвии дождь продолжится до утра среды, а в Курземе осадков не будет.

Осадки в некоторых местах превысят пять миллиметров в час. В Риге действует предупреждение желтого уровня о проливных дождях, в Латгале, Селии и восточной части Видземе - красный, или максимальный, уровень, так как сильные дожди могут вызвать наводнения.