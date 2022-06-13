Красное и желтое предупреждения! В Латвии - сильные ливни, ожидаются наводнения
На крайнем востоке Латвии дожди продлятся до утра среды, 15 июня, во вторник сильные дожди ожидаются на обширной территории на востоке, прогнозируют синоптики.
На крайнем востоке Латвии дожди продлятся до утра среды, 15 июня, во вторник сильные дожди ожидаются на обширной территории на востоке, прогнозируют синоптики.
Общее количество осадков местами в Латгале и восточной Видземе может достигать 100 миллиметров, или 100 литров на квадратный метр, что превышает месячную норму.
В Латгале, Селии и восточной части Видземе действует красное, или максимальное предупреждение, так как проливные дожди могут вызвать наводнения. На западе Видземе и местами в Земгале действует желтое и оранжевое предупреждение, в Риге - желтое предупреждение о сильном дожде.
На большей части территории Курземе осадков не ожидается, во многих местах будет светить солнце. Температура воздуха во вторник днем составит +11...+15 градусов, в Курземе до +19 градусов. Северо-западный ветер усилится, в Селии и Латгале ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.
Во вторник в Риге продолжится сильный дождь, однако в течение дня интенсивность осадков снизится. Ветер будет умеренный, северо-западный, а температура воздуха не превысит +15 градусов. Согласно прогнозам,
Погоду определяет растущий циклон с центром на востоке Латвии и в России.
Наводнения
Ожидается затопление обширных территорий, что может вызвать угрозу безопасности и привести к необходимости эвакуации. Погодные условия затруднят перемещение, может быть нарушена подача электроэнергии и воды, телекоммуникационных связей. Ожидаются опасные для езды условия из-за плохой видимости и аквапланирования.
Из-за сильных ливней в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды в реках и озерах, а также затопление низин. Сначала быстрее всего будет подниматься уровень воды в маленьких водоемах.
Если гидрометеорологические условия приводят к разрушениям, угрожающим жизни и здоровью людей, коммуникации или движению общественного транспорта, жители должны звонить на единый телефон чрезвычайной помощи 112.
Масштабные наводнения в восточной части Латвии, особенно в Латгале, были в августе 2017 года. Тогда количество осадков было больше, чем прогнозируется на этой неделе.
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