Красное и желтое предупреждения! В Латвии - сильные ливни, ожидаются наводнения

Общее количество осадков местами в Латгале и восточной Видземе может достигать 100 миллиметров, или 100 литров на квадратный метр, что превышает месячную норму.

В Латгале, Селии и восточной части Видземе действует красное, или максимальное предупреждение, так как проливные дожди могут вызвать наводнения. На западе Видземе и местами в Земгале действует желтое и оранжевое предупреждение, в Риге - желтое предупреждение о сильном дожде.

На большей части территории Курземе осадков не ожидается, во многих местах будет светить солнце. Температура воздуха во вторник днем составит +11...+15 градусов, в Курземе до +19 градусов. Северо-западный ветер усилится, в Селии и Латгале ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Во вторник в Риге продолжится сильный дождь, однако в течение дня интенсивность осадков снизится. Ветер будет умеренный, северо-западный, а температура воздуха не превысит +15 градусов. Согласно прогнозам,

вторник станет самым холодным днем недели.

Погоду определяет растущий циклон с центром на востоке Латвии и в России.

Наводнения

Ожидается затопление обширных территорий, что может вызвать угрозу безопасности и привести к необходимости эвакуации. Погодные условия затруднят перемещение, может быть нарушена подача электроэнергии и воды, телекоммуникационных связей. Ожидаются опасные для езды условия из-за плохой видимости и аквапланирования.

Из-за сильных ливней в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды в реках и озерах, а также затопление низин. Сначала быстрее всего будет подниматься уровень воды в маленьких водоемах.

Если гидрометеорологические условия приводят к разрушениям, угрожающим жизни и здоровью людей, коммуникации или движению общественного транспорта, жители должны звонить на единый телефон чрезвычайной помощи 112.

Масштабные наводнения в восточной части Латвии, особенно в Латгале, были в августе 2017 года. Тогда количество осадков было больше, чем прогнозируется на этой неделе.