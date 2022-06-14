В аварии на Таллинском шоссе погиб мотоциклист

Вчера около 15 часов в Лимбажском крае на 79-м километре Таллинского шоссе столкнулись грузовик Volvo и мотоцикл Kawasaki с польским номерным знаком. В аварии погиб водитель мотоцикла 1978 г. рожд.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В понедельник в Рижском районе в ДТП зарегистрировано 13 пострадавших, в Курземе - двое, в Земгале и Видземе - по одному. Один из пострадавших был пешеходом, четверо - велосипедистами, трое - водителями электросамокатов.

Вчера полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом состоянии и трех - после употребления наркотиков. Составлено 180 протоколов о превышении скорости, пять - за агрессивное вождение, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 434.