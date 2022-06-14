Автора книги "Как убить своего мужа" приговорили к пожизненному заключению

Обвинения против Брофи привлекли внимание из-за того, что за несколько лет до гибели супруга она написала эссе под названием "Как убить своего мужа".

Супруг Нэнси Дэниел Брофи был шеф-поваром. Он был убит на кухне в здании кулинарной школы, где преподавал, перед самыми занятиями.

Обвинение указало, что Нэнси Крэмптон Брофи испытывала финансовые трудности. Она убила мужа ради страховки. У прокуроров были доказательства того, что женщина приезжала к месту преступления в момент убийства. Они также утверждали, что она приобрела оружие, с помощью которого был убит ее муж (орудие убийства при этом найдено не было).

Виновной писательница себя не признала. Она заявила, что купила оружие для работы над книгой. Свое появление около кулинарной школы Нэнси назвала совпадением.