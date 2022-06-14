Планируется запретить партиям выступать против Латвии и других демократических государств

Первоначальный вариант поправок подали депутаты Национального объединения Эдвин Шноре, Райвис Дзинтарс, Ритвар Янсонс, Янис Домбрава и Янина Курсите-Пакуле. В ходе обсуждения поддержаны предложения комиссии, Министерства юстиции и депутата Мариса Можвилло ("За человечную Латвию").

В своей деятельности партиям будет запрещено выступать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, вносить или распространять предложения о насильственном изменении демократического государственного строя Латвии или другой страны, призывать к несоблюдению законов, если это угрожает безопасности государства, общественной безопасности или порядку, провозглашать насилие, терроризм, неприкрытую идеологию нацизма, фашизма или коммунизма, пропагандировать войну, предпринимать действия, направленные на разжигание национальной, расовой, религиозной розни, призывать к преступлениям.

Партиям также будет

запрещено оказывать поддержку в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости демократических государств или конституционного строя, запрещено предоставлять информационную (пропагандистскую) поддержку лицам или государствам для осуществления этой деятельности.

В случае обнаружения органом государственной безопасности признаков, указывающих на какое-либо из вышеперечисленных нарушений или возможность незаконной деятельности партии, Служба государственной безопасности или прокуратура предупредит партию о недопустимости таких действий.

Затем учреждение госбезопасности установит срок для устранения нарушения, который составит не менее 15 дней и не более шести месяцев, либо предпишет прекратить указанные действия немедленно.

Если деятельность партии противоречит Конституции, законам или иным нормативным актам, угрожает государственной или общественной безопасности или противоречит любому из вышеуказанных запретов, деятельность партии может быть прекращена на основании решения суда.

Закон будет предусматривать, что деятельность партий также будет контролироваться прокуратурой и органами госбезопасности.