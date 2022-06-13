Выборы в Сейм: ожидается битва за голоса русскоязычных избирателей

Отвечая на вопрос о позиции партии в вопросе войны в Украине, Росликов пытался объяснить, что этот вопрос ему неважен, так как они - патриоты Латвии: "Это наша земля, наш гимн, наш флаг. И мы только за внутренние проблемы! Если что-то пытаются нам навязать со стороны - я против этого! Не говоря о конкретной ситуации, говоря в целом о стране. Это моя земля, и я буду делать абсолютно все, чтобы здесь было хорошо. И да, мне в большей степени все равно, что происходит вокруг, главное - чтобы здесь все было в порядке".

LTV сообщает, что как минимум изначально на русскоязычного избирателя могла претендовать и партия "Республика", которую в результате внутренних интриг Вячеслав Домбровский проиграл бывшему министру внутренних дел Сандису Гиргенсу. Теперь бывший основатель Партии реформ Затлерса, а потом избранный в Сейм от "Единства" и кандидат в премьеры от "Согласия" Домбровский будет стартовать от "Для развития/За!" как член партии "Для развития Латвии".

Если четыре года назад Домбровский как лидер списка "Согласия" жаловался на то, что партию всегда оставляют за красными линиями, сейчас он осознает - отношение к войне в Украине станет этой осенью этими линиями: "Взгляд на события в Украине, отношение к Путину, отношение к российской агрессии в Украине - это абсолютно первый и главный, я сказал бы, лакмусовый тест. К сожалению, такие политики, как Росликов, РСЛ и, я думаю, в большей мере и "Согласие", этого не понимают. Сегодня я думаю, что выраженная проевропейская часть русскоязычных - не 10%, а совершенно точно 20% и, может быть, даже больше". И, судя по опросам, примерно половина, 50%, русскоязычных в этаком, я сказал бы, состоянии Шредингера, в частности, избегают выражения поддержки как одной, так и другой стороны. И это определенно часть, за которую, я считаю, важно побороться".

В правлении двух партий за последний год побывала депутат Сейма Юлия Степаненко. Теперь она о своих политических планах с De Facto говорить отказалась, заявив, что позднее будет официальное сообщение. Скорее всего, она стартует от партии "Закон. Ответственность. Порядок". В апреле ее руководителем стал супруг депутата, бывший мэр Риги Вячеслав Степаненко.

В правлении партии - несколько "ковидскептиков" и скептиков Украины", поэтому можно предположить, что эта партия будет претендовать на нишу Росликова с коллегами, а также конкурировать с другими партиями, в руководстве которых - личности, полюбившиеся фанатам теорий заговора.