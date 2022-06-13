Пн, 13.06.2022
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Выборы в Сейм: ожидается битва за голоса русскоязычных избирателей

Выборы в самоуправления. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На выборах в Сейм 14-го созыва, принимая во внимание рейтинги партий, выросла конкуренция среди русскоязычных партий - шансы попасть в Сейм в этот раз есть у двух или даже трех партий, которые надеются на голоса нелатышей. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает передача De Factо Латвийского телевидения.

Впрочем, передача допускает, что им придется остаться за красными линиями - договориться, чтобы попытаться попасть в коалицию, могут помешать как разногласия относительно геополитики, так и личные конфликты.

Майские данные SKDS о политических рейтингах свидетельствуют, что пятипроцентный барьер превысили или близко к нему находятся десять партий или объединений. Как сообщает LTV, традиционный лидер рейтингов "Согласие" с марта не находится во главе списка. После вторжения России в Украину рейтинги партии резко упали. Сейчас они начали восстанавливаться, однако до прошлого уровня еще далеко.

"Согласие" после начала войны осудило агрессию России, возможно, потеряв таким образом часть сторонников.

Однако лидер "Согласия" Янис Урбанович заявил LTV, что по этому поводу не переживает: "Сейчас наступил такой период после 24 февраля, когда выбор однозначен - или ты с Латвией, или нет. Или ты безальтернативно с Латвией и это твоя родина, которую ты хочешь строить и защищать, или какие у тебя еще есть альтернативы? Таков вопрос. Мы сделали свой выбор утром 24 февраля. Те, кто остался, это большая часть "Согласия", партии, сторонников, которые по-прежнему с "Согалсием", те, кто сделал этот выбор. Все другие выборы в обществе определенно тоже есть, и кто-то эти выборы эксплуатирует".

Урбанович считает, что некие богатые злодеи оплачивают кампании по очернению "Согласия", так как у них достаточно много информации, чтобы сделать такие выводы, однако ни фамилии, ни суммы он не назвал.

Он согласен с тем, что на голоса нелатышей претендуют как Русский союз Латвии, так и партия бывшего "согласиста" Алексея Росликова "Стабильности!".

Обе эти партии в майских рейтингах партий находятся рядом - немного ниже барьера в 5%. Урбанович считает, что на русскоязычного избирателя надеются также партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и партия "Прогрессивные".

LTV отмечает, что падение рейтингов "Согласия" не принесло пользы ее старому противнику - Русскому союзу Латвии. Риторика отдельных его членов по поводу войны в Украине как минимум балансирует на границе оправдания агрессора, например, пост вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева в Facebook о резне в Буче, в котором портал "Чайка" усмотрел четыре манипулятивных и одно лживое утверждение.

Впрочем, партия еще до этого привлекла внимание Службы государственной безопасности - СГБ сделала предупреждение РСЛ за действия партии и ее членов, направленные "на оправдание реализуемых Россией нарушений внешнеполитических и международных норм, а также за распространение пропаганды". Передача допускает, что, возможно, поэтому сопредседатель партии Мирослав Митрофанов понимает, что, даже попав в Сейм, РСЛ будет вынужден остаться в оппозиции: "Теперь речь о власти не идет.

Главное - обеспечить возможность говорить с трибуны Сейма. Это наименьшая цель, которую нам возможно достичь и которую мы достигнем, конечно.

В нынешних условиях, когда речь идет о языке ненависти, а эта кампания очень масштабна, она затрагивает нашу партию и всю русскую общину в Латвии, думать или надеяться на какую-то власть - вообще невозможно".

В соцсетях очень активен лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов, который в начале прошлого года думал, что нужно сотрудничать с новыми оппозиционными партиями, например, основанными Алдисом Гобземсом и Вячеславом Домбровским, а теперь утверждает, что партия стартует собственными силами. Не будет привлечено даже общество "Слуги народа", с которым "Стабильности!" обещала создать общую платформу. Кроме того, в партию принята Глория Гревцова, у которой в TikTok более 70 тысяч подписчиков.

Ранее лидеры "Стабильности!" организовывали протесты против ковид-ограничений, а с начала войны партия обратила внимание на другие темы: непонимание мероприятий поддержки Украины и вывешивания флагов, возражения против антироссийских санкций и призывы отмечать так называемый "День победы".

Сам же Росликов утверждает, что партия легкой популярности не ищет: "Мы говорим о правде вне зависимости от того, как это повлияет на наши рейтинги и возможные отношения с остальными политическими силами. Русский союз Латвии и "Согласие" все время говорят так, чтобы понравиться абсолютно всем и сохранить отношения абсолютно со всеми. Есть моменты, когда нам просто нужно говорить от души - то, что вы думаете и как вы идете, а не так, как это выгодно. Такова наша новая политика - говорим то, что в голове, а не то, что на данный момент, так сказать, является идущим материалом, да. Нет!".

Отвечая на вопрос о позиции партии в вопросе войны в Украине, Росликов пытался объяснить, что этот вопрос ему неважен, так как они - патриоты Латвии: "Это наша земля, наш гимн, наш флаг. И мы только за внутренние проблемы! Если что-то пытаются нам навязать со стороны - я против этого! Не говоря о конкретной ситуации, говоря в целом о стране. Это моя земля, и я буду делать абсолютно все, чтобы здесь было хорошо. И да, мне в большей степени все равно, что происходит вокруг, главное - чтобы здесь все было в порядке".

LTV сообщает, что как минимум изначально на русскоязычного избирателя могла претендовать и партия "Республика", которую в результате внутренних интриг Вячеслав Домбровский проиграл бывшему министру внутренних дел Сандису Гиргенсу. Теперь бывший основатель Партии реформ Затлерса, а потом избранный в Сейм от "Единства" и кандидат в премьеры от "Согласия" Домбровский будет стартовать от "Для развития/За!" как член партии "Для развития Латвии".

Если четыре года назад Домбровский как лидер списка "Согласия" жаловался на то, что партию всегда оставляют за красными линиями, сейчас он осознает - отношение к войне в Украине станет этой осенью этими линиями: "Взгляд на события в Украине, отношение к Путину, отношение к российской агрессии в Украине - это абсолютно первый и главный, я сказал бы, лакмусовый тест. К сожалению, такие политики, как Росликов, РСЛ и, я думаю, в большей мере и "Согласие", этого не понимают. Сегодня я думаю, что выраженная проевропейская часть русскоязычных - не 10%, а совершенно точно 20% и, может быть, даже больше". И, судя по опросам, примерно половина, 50%, русскоязычных в этаком, я сказал бы, состоянии Шредингера, в частности, избегают выражения поддержки как одной, так и другой стороны. И это определенно часть, за которую, я считаю, важно побороться".

В правлении двух партий за последний год побывала депутат Сейма Юлия Степаненко. Теперь она о своих политических планах с De Facto говорить отказалась, заявив, что позднее будет официальное сообщение. Скорее всего, она стартует от партии "Закон. Ответственность. Порядок". В апреле ее руководителем стал супруг депутата, бывший мэр Риги Вячеслав Степаненко.

В правлении партии - несколько "ковидскептиков" и скептиков Украины", поэтому можно предположить, что эта партия будет претендовать на нишу Росликова с коллегами, а также конкурировать с другими партиями, в руководстве которых - личности, полюбившиеся фанатам теорий заговора.

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