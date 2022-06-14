ЕСПЧ признал российский закон об "иноагентах" нарушением прав человека

По мнению суда, закон об "иноагентах" нарушает ст. 11 Европейской конвенции о праве на свободу собраний и объединений. Каждой из организаций присуждена компенсация в размере 10 тысяч евро, а также компенсация судебных издержек.

ЕСПЧ: Закон об "иноагентах" привел к ликвидации или самоликвидации НКО

Страсбургский суд указал, что применение закона об "иностранных агентах" привело к наложению административных штрафов, финансовым расходам, ограничениям в деятельности НКО, а также к возбуждению уголовного дела против руководителя одной из них. Кроме того, за нарушение требований в соответствии с этим законом многие выступающие в качестве истцов организации были ликвидированы либо были вынуждены самоликвидироваться из-за неспособности уплатить штрафы и во избежание новых мер, отмечается в решении.

При этом "заявителям было трудно предвидеть, какие конкретные действия с их стороны могут привести к внесению их в список "иностранных агентов", которое повлекло бы за собой множество дополнительных требований к отчетности и бухучету, ограничивающих их способность функционировать", указал суд. Тем временем для того, чтобы НПО могли выполнять свою роль "общественной надзорной инстанции" они должны иметь право запрашивать и получать финансирование из различных источников, а разнообразие этих источников может повысить независимость получателей такого финансирования в демократическом обществе, уверены европейские судьи.

Чиков: этого решения ждали 9 лет

Комментируя решение ЕСПЧ, глава "Агоры" Павел Чиков заявил в Telegram, что данного решения 73 российских НКО ждали девять лет. "Суд полностью согласился с организациями-заявителями в том, что закон об иностранных агентах не только не является предсказуемым, но и препятствует правомерной работе гражданского общества. Это большая победа, но очень жаль, что ее пришлось ждать так долго", - отметил глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не исполняет решений ЕСПЧ. "Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. РФ не исполняет этих решений больше", - заявил он.

В РФ приняли закон о неисполнении решений ЕСПЧ

Напомним,что 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Согласно новой норме, выплаты денежных компенсаций во исполнение решений ЕСПЧ, вынесенных до 15 марта, могут осуществляться исключительно в рублях и только на счета в российских банках. Постановления Страсбургского суда теперь не будут являться основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.